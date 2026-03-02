Mercados caen y petróleo al alza tras ataque contra Irán

Los precios del petróleo se dispararon a doble dígito al reanudarse las operaciones de futuros, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el sábado, en una escalada que siguió al asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Los futuros del crudo Brent cotizaron alrededor de los 79.30 dólares, un incremento de 9.41% o 6.82 dólares. El WTI estadounidense se ubicó en torno a 72.30 dólares, una ganancia de 5.28 dólares.

“Si bien los ataques militares son por sí mismos un factor alcista para el petróleo, el elemento clave aquí es el cierre del Estrecho de Ormuz”, señaló Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

Los precios de los futuros de la gasolina RBOB en Estados Unidos subieron más de 5% y cotizaron alrededor de los 4.2070 dólares, mientras que los futuros del gas natural estadounidense subieron 0.70% en 2.879 dólares.

La tensión geopolítica también impulsó al oro; al contado llegó a subir 2.13% hasta 5,390.53 dólares por onza, antes de estabilizarse alrededor de 5,370 dólares.

El dólar también se fortaleció ante la búsqueda de seguridad por parte de los inversionistas. El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de divisas principales, se ubicó en 97.96 unidades, un alza de 0.37 por ciento.

En Estados Unidos, los futuros de los principales índices bursátiles operaron con pérdidas superiores al 1 por ciento. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.22% a 48,381.20 puntos, seguido por el Nasdaq Composite que perdió 1.07% en 24,693.80 unidades y el S&P 500 cayó 1.07% en 6,805.30 puntos.

Los mercados asiáticos iniciaron la primera jornada de la semana a la baja. El Nikkei 225 de Japón bajó 1.5%, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó 2.31%, el Kospi de Corea del Sur retrocedió 1%, mientras que el Shnaghai Composite de China perdió 0.33 por ciento.