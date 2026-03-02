Afganistán y Pakistán escalan su conflicto fronterizo

Kabul. El gobierno talibán de Afganistán afirmó ayer 01 de marzo, que repelió un ataque aéreo de Pakistán contra Kabul.

Varios meses de enfrentamientos fronterizos entre estos dos vecinos derivaron el jueves en una escalada bélica, cuando Afganistán lanzó una ofensiva a lo largo de la frontera, a la que Pakistán respondió.

Pakistán declaró la "guerra abierta" a las autoridades talibanas, a las que acusa de dar cobijo a milicianos armados que suelen llevar ataques en su territorio. Kabul lo niega.

Ayer, un portavoz del Ministerio de Defensa afgano afirmó que "las defensas aéreas llevaron a cabo ataques contra aeronaves pakistaníes en Kabul".

Más tarde, el Ministerio de Defensa afgano añadió que los ataques afganos causaron "importantes daños", incluso en la gran ciudad paquistaní de Rawalpindi, afirmaciones sobre las que Islamabad no se pronunció.

"Cualquier nueva violación de nuestro espacio aéreo o cualquier acto de agresión por parte de elementos paquistaníes hostiles recibirá una respuesta rápida, decisiva y proporcionada", afirmó en X.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo que han bombardeado 46 posiciones en Afganistán desde el inicio de la operación y que habían matado a 415 soldados afganos. Las autoridades pakistaníes reconocieron 12 bajas en sus tropas.

Sin embargo, desde Kabul aseguran haber matado 80 soldados pakistaníes y capturado 27 puestos militares. El gobierno afgano cifra en 13 las bajas entre sus tropas.

La violencia de esta semana es la más grave entre ambos países desde octubre, cuando murieron 70 personas en total.