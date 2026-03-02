Expertos advierten fallas en la fiscalización de partidos

Expertos señalan que aunque la fiscalización de los recursos que se le dan a los partidos se ha reforzado en la ley, en los hechos sigue siendo un tema de preocupación, ya que por un lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue batallando para que diversas instituciones financieras colaboren en la entrega de información para rastrear los recursos, mientras que el financiamiento ilícito sigue presente en las campañas.

No obstante, advierten que de cara a una nueva reforma electoral, es importante mantener las prerrogativas para los partidos políticos, pues de lo contrario se corre el riesgo de abrir más el camino al dinero ilícito, incluso del crimen organizado.

Fernando Ojesto Martínez Manzur, académico y experto electoral, afirmó que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro sistema electoral es precisamente el uso de estos recursos en campañas.

Destacó que aunque el INE es la única autoridad competente para revisar la fiscalización, tanto de los recursos ordinarios de los partidos políticos como de las campañas en todos los niveles, esta tarea “sin duda ha sido insuficiente y no ha podido cubrir las necesidades que hoy en día tiene nuestro sistema electoral”.

Y es que advirtió que a lo largo de los años, se ha hecho evidente que los partidos políticos son opacos, aunado a que emplean una simulación importante de cómo utilizan estos recursos.

Sin embargo, consideró que lo urgente en este momento es una reforma para identificar y detener el dinero que entra de manera ilícita a las campañas políticas. “Y eso tiene que ver con recursos ilícitos y con que el INE no ha podido realmente impedir la entrada de dinero ilícito a las campañas políticas y que muchas veces se puede relacionar con el crimen organizado y que esto es un problema mayor”, dijo.

Caja de pandora

Asimismo, consideró que aunque se debe mejorar el sistema de financiamiento público para los partidos, se corre el riesgo que al reducir su financiamiento público se abra el financiamiento privado, con lo cual,dijo, se estaría abriendo “la caja de Pandora y estaríamos permitiendo o desde un punto de vista podríamos decir, que se estaría legalizando la entrada de más recursos de los que no sabemos su procedencia a las a las campañas de los partidos políticos”.

En tanto, Salvador Mora Velázquez, académico en ciencias políticas y especialista en proceso electorales de la UNAM, coincidió en que debe fortalecerse el mecanismo de fiscalización de estos recursos, ya que pese a que el INE tiene la capacidad para rastrear los recursos, hay instituciones financieras que no acatan las peticiones de este organismo para rastrear los recursos.

Mientras que sostuvo que las penas por la entrada de dinero ilícito o mal manejo de los recursos, que en algún momento fueron correspondientes a la pérdida del registro, no se ponen en marcha.

“Hoy en día los partidos políticos tratan de esconder estas facturas, esconder este financiamiento en especie que reciben y el instituto tiene que andar ahí buscando en la cuenta de los partidos políticos para tratar de configurar un delito que está en sus facultades.

Entonces, creo que tenemos que devolverle que las multas deben de corresponder a la falta cometida. Segundo, que los partidos políticos vean que las faltas que cometen, tienen una consecuencia”, agregó.

De igual forma sostuvo que se debe incentivar la transparencia y la rendición de cuentas.

“Si no hay claridad o transparencia, reducción de cuentas de dónde vinieron esos recursos, evidentemente lo que estamos lesionando es una equitativa competencia entre fuerzas políticas”, dijo.

Finalmente, destacó que se debe tener cuidado sobre si se reduce la fuente de financiamiento de los partidos, ya que “estamos ante la posibilidad de perder a los partidos y los políticos en la oposición. Perder la pluralidad. Segundo, hay que regular con mayor fuerza el financiamiento privado”.