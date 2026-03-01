Pemex reduce costos y baja sus pérdidas en 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida neta de 45,200 millones de pesos en 2025, inferior a la pérdida de 780,600 millones de 2024, luego de que si bien tuvo menores ingresos por venta de crudo, su régimen fiscal redujo la carga impositiva y permitió mejorar sus niveles en todas las áreas.

El año pasado, los ingresos totales por ventas de hidrocarburos y sus derivados y servicios relativos ascendieron a 1.528 billones de pesos, una disminución de 8.6%, en comparación con los registrados en 2024.

La caída se debió a una reducción de 22.3% en las ventas de exportación, ocasionada por un menor precio promedio de la mezcla mexicana de exportación, que pasó de 70.23 dólares por barril en 2024, a 61.75 dólares por barril en 2025. Pero sobre todo, hubo una disminución en el volumen comercializado de petróleo crudo de 28% en un año, que a lo largo del 2025 promedió en 580,621 barriles por día.

Según el reporte financiero de Pemex, los menores ingresos fueron parcialmente compensados por un incremento de 1.1% en las ventas nacionales, impulsado por mayores precios en gasolinas, diésel, turbosina, gas LP y gas natural.

A la vez, el costo de ventas de la estatal petrolera disminuyó 16.3%, ubicándose en 1.488 billones de pesos, “incluyendo el efecto de deterioro de activos fijos, principalmente por menores compras de productos para reventa por 96,900 millones ante menor volumen de productos importados”, refirió Pemex.

Los costos en que incurrió la petrolera también se redujeron luego de la eliminación de los derechos de extracción y exploración, ahora integrados al Derecho Petrolero para el Bienestar (Depebi), lo que representó un importe favorable por 47,500 millones. Se reportó también un efecto positivo de valuación de inventarios por 34,000 millones; disminución en el deterioro de activos fijos por 63,800 millones y menores compras de crudo bajo contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos por 12,500 millones de pesos, expuso Pemex en su reporte al cierre del cuarto trimestre.

En el reporte anual Pemex destacó que en 2025, el total de impuestos y derechos a la utilidad ascendió a 195,200 millones, 32.8% menos que en 2024. La disminución obedece, principalmente, a que en 2024 se registró un gasto extraordinario de 156,500 millones por la cancelación de impuestos diferidos tras la eliminación del Impuesto sobre la Renta en el régimen fiscal aplicable a Pemex, esto debido a que se modificó el estatus de empresa productiva para convertirse en empresa pública del Estado mexicano.

Finalmente, al cierre del cuarto trimestre del 2025 los ingresos antes de impuestos, depreciación y amortizaciones (EBITDA) de la petrolera del Estado fue de 33,900 millones de pesos, con un incremento de 21,300 millones, “reflejo del retorno a utilidad operativa y de una mayor disciplina en costos”.

Avances del cuarto trimestre

En tanto, en el cuarto trimestre la pérdida neta se ubicó en 147 millones de pesos, mejorando en relación con los 350,485 millones negativos del mismo período del año anterior.

En el reporte de resultados, Pemex detalló que esto se explica principalmente por una disminución en el costo de ventas, incluyendo el efecto del deterioro, en 242,300 millones de pesos; un incremento en el rendimiento por instrumentos financieros derivados por 49,200 millones; un incremento en la utilidad en cambios por 499,600 millones, y una disminución en impuestos y derechos a la utilidad en 95,100 millones a pesar de que tuvo una disminución en ventas, derivada de menos exportaciones de crudo, de 144,100 millones de pesos.

Los ingresos en este cuarto trimestre llegaron a 362,447 millones de pesos, con una reducción anual de 16 por ciento. Sin embargo, el costo de ventas de este último cuarto del año fue de 277,005 millones de pesos, 31% menor al del 2024.

Los principales factores que contribuyeron a este resultado fueron: una reducción en el costo de ventas; una disminución en el deterioro de activos fijos; una disminución en impuestos y derechos; aumento en la utilidad cambiaria, un incremento en el rendimiento por instrumentos financieros derivados; parcialmente contrarrestados por una disminución en ventas.

“Pemex informó que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, registró resultados operativos estables y avances relevantes en materia financiera, lo que consolida su posición como empresa pública estratégica para alcanzar la soberanía energética”, afirmó la Secretaría de Energía el domingo en un comunicado.