Excontador de Lozoya recibe prisión preventiva

Jorge Yáñez Polo, quien fue contador de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue aprehendido el pasado viernes en Querétaro, tras casi seis años huyendo, vinculado a proceso penal acusado de defraudar al erario mexicano por más de 28 millones de pesos y le fue dictada prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jorge "N", por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

“De acuerdo con la indagatoria, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Jorge ‘N’ posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

“En la audiencia inicial, se dictó además medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México”, cita el comunicado de prensa emitido por el ente autónomo.

Yáñez Polo fue aprehendido en Querétaro, capital, precisó la FGR, y que tras ser “certificado médicamente, fue puesto a disposición de la autoridad competente”.

“Su detención se registró con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero (UEIDFF), con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)”, detalla el comunicado oficial.

Desde el 7 de septiembre de 2020, el hoy detenido compareció por videoconferencia —debido a la pandemia de la Covid-19— en audiencia inicial en su contra ante un juez de control que determinó que había pruebas suficientes para vincularlo a proceso y ordenó someterlo a prisión preventiva, pero el inculpado decidió no presentarse de manera voluntaria y desde entonces era considerado prófugo de la justicia.

La FGR informó el pasado sábado que cumplimentó la orden de aprehensión en contra del excontador de Lozoya Austin “por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada’’.