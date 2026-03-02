PT rechaza regreso del viejo partido de Estado

El Partido del Trabajo, cuyo dirigente nacional actual es Alberto Anaya, afirmó que en su partido no se permitirá ningún retroceso democrático en México.

Tras varios días de silencio, el PT sostuvo, a través de un comunicado, que dirán no al regreso del “viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, y adelantó que lucharen por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país.

Asimismo, el partido defendió que los espacios democráticos que las izquierdas lograron conquistar con las reformas de 1977 y 1996, y los cuales definió como un “fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados”, obligan a esta fuerza política a “mantener con dignidad y congruencia nuestra postura”.

Por su parte el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal indicó que posiblemente hoy reciban la iniciativa presidencial sobre la reforma electoral.

Al tiempo de garantizar profundizar el diálogo con el PT y el Partido Verde Ecologista de México, que son aliados a Morena.

“Ampliaremos el diálogo con nuestros pares del PRI, del PAN y el MC todo en el marco del respeto, del diálogo y tolerancia”, manifestó el legislador.

Asimismo, se dijo sorprendido de que se hayan expresado diversas voces cuestionando a la reforma del Ejecutivo federal.

“El afirmar que se generará un estancamiento económico, una turbulencia o riesgos en la negociación comercial con Canadá, Estados Unidos y otros países es simplemente falso”, comentó.

Finalmente, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero afirmó que “no es posible abordar cambios al sistema electoral sin atender primero el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en las elecciones’’.

El panista propuso no al financiamiento ilegal de campañas; evitar la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado; no a la violencia política y asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral del crimen organizado.