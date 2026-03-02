Colombia analiza elevar a 50% arancel a Ecuador

Colombia abrió la puerta para incrementar de 30% a 50% el arancel sobre las importaciones de 73 productos ecuatorianos. Pero no solo eso: sin dar marcha atrás, el Gobierno también anunció que incluiría más partidas sujetas a la medida, con el objetivo de “balancear” la relación comercial en medio de la guerra arancelaria con el vecino país.

Así lo confirmó la ministra de Comercio, Diana Morales, quien anunció que se evalúa esta posibilidad tras la decisión del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador de subir de 30% a 50% la tasa de seguridad sobre los envíos colombianos a partir del 1 de marzo, bajo el argumento de que Colombia no ha implementado acciones suficientes para mejorar la seguridad fronteriza.

La medida no solo profundizaría el deterioro de la relación comercial con Ecuador, con caídas superiores a 100 millones de dólares desde 2023, sino que también encarecería distintos productos para los colombianos.

De acuerdo con datos de Analdex, el principal producto que se importa desde Ecuador son los tableros de madera, que movieron 82.6 millones de dólares en 2025 y representaron 9.6% de las importaciones totales. En segundo lugar están las preparaciones y conservas de listados y bonitos (pescado), que generaron compras por 76.6 millones de dólares y aportaron 8.9%.

A estos dos se suman los camarones y langostinos, el aceite de palma en bruto y los demás aceites de palma, por los que se pagaron alrededor de 178 millones de dólares y que representaron 20.7% de las importaciones totales. Y la lista no termina ahí: también subirían de precio las preparaciones y conservas de pescado entero y atún, el arroz semiblanqueado y blanqueado, los papeles para acanalar y los extractos y concentrados de café.

Si bien entre 2022 y 2023 las importaciones provenientes de Ecuador se redujeron en más de 181 millones de dólares, a partir de entonces mostraron repuntes de 5.5% y 6.9% en 2024 y 2025, respectivamente.