Partidos reciben 6,839 millones de pesos al año

De 2018 a la fecha, los partidos políticos nacionales han recibido más de 61,553 millones de pesos de financiamiento público; cifra equivalente a 70 veces el actual presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); 13 presupuestos anuales del programa nacional de vacunación. Incluso, con este dinero alcanzaría para pagar el sueldo promedio mensual de 3.5 millones de maestros de educación básica.

A lo largo de estos años, los partidos políticos nacionales se han visto beneficiados con los recursos que, por ley, el Estado, a través del Instituto Nacional Electoral (INE) les debe otorgar para el desempeño de sus actividades partidarias. El monto dado se traduce en 6,839 millones al año en promedio.

Aunado a que, año con año dichos recursos aumentan conforme se incrementa el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sumado a los beneficios que reciben cuando se trata de un año electoral, es decir, en periodo de campañas políticas.

Al comparar los recursos que los partidos político nacionales han recibido entre 2018 y 2026, con otros presupuestos, podemos determinar que, con los 61,553 millones de pesos de prerrogativas, se podrían cubrir 70 veces el actual presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que para 2026 es de sólo 889 millones de pesos.

De igual forma, esta bolsa partidaria equivale a 33 veces el actual presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual oscila en los 1,819 millones de pesos. Incluso, con este dinero se podría cubrir 34 presupuestos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; 28 veces el presupuesto que se da a la Secretaría de las Mujeres y hasta 4 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura.

Estos recursos también equivalen a cubrir 13 años del programa nacional de vacunación, el cual tan solo en 2026 recibió 4,700 millones de pesos o 36 años de los recursos que recibe el Instituto Nacional de Migración (INM), que en 2026 contempla una bolsa de 1,961 millones de pesos.

Incluso, se calcula que este dinero es equivalente al salario mensual promedio de más de 3.5 millones de maestros de educación básica, quienes actualmente llegan a ganar cerca de 16,700 pesos mensuales o los sueldos mensuales de 5 millones de enfermeras, con un sueldo promedio de 12,300 pesos mensuales.

Los más costosos

Desde 2018, Morena, el partido con el que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, poco a poco se ha convertido en organismo político más caro del país, pues a lo largo de los últimos años ha recibido más de 18,348 millones 921,028 pesos en prerrogativas; equivalente a cerca del 30% del total de los recursos que se han entregado a todos los partidos entre 2018 y 2026.

Incluso, en el mismo periodo, Morena ha visto crecer sus recursos anuales en un 318%, ya que pasó de recibir 649 millones de pesos en 2018 a más de 2,718 millones de pesos para 2026.

Por otro lado, el PAN se coloca como el segundo partido más costoso del país, con más de 11,135 millones de pesos recibidos entre 2018 y 2026; seguido del PRI, al cual se le han otorgado más de 10,652 millones de pesos en el mismo periodo y Movimiento Ciudadano, el cual le ha costado al país unos 6,065 mdp.

Mientras que el Partido Verde Ecologista (PVEM), que suma más de 5,610 mdp en prerrogativas y el Partido del Trabajo, que también ha obtenido cerca de 4,596 millones de pesos del erario, al igual que Morena han visto crecer sus recursos.