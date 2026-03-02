Buscan la recarga de acuíferos en BCS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se iniciará un plan hídrico en Baja California Sur que buscará la recarga de los acuíferos de Comondú, municipio de la entidad.

Durante un evento de entregas de Programas para el Bienestar en dicha entidad, la mandataria indicó que le pidió al director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, que acuda a la comunidad para comenzar con el proyecto.

“Realmente aquí se hizo una producción agrícola muy importante, pero —como siempre— cuando se usa mucho el agua, pues comienza a terminarse”.

Por otro lado, durante su visita también supervisó el avance de obra de la presa “El Novillo”, que abastecerá agua a las y los habitantes de La Paz.

La presidenta de México, dio a conocer que, además de la presa, la Comisión Nacional del Agua construye un acueducto, una planta potabilizadora y macrotanques para garantizar el servicio en la capital del estado.

A la fecha, se registra 4% de avance; la presa quedará concluida en marzo de 2028.

De acuerdo con datos de la Presidencia de México, la construcción de este embalse cuenta con una inversión de 2,398 millones de pesos que beneficiará a 250,000 habitantes en la zona. Además se dijo que cuenta con una longitud de 380 metros, 700 empleos directos y 1,500 indirectos.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Víctor Castro, sostuvo que es de las obras más importantes en la historia hídrica en Baja California Sur.