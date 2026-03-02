Senado argentino aprueba reforma laboral de Milei

El Senado argentino aprobó este viernes, en una sesión maratónica, los cambios del proyecto de Modernización Laboral en la última sesión del período extraordinario, tras la sanción del Régimen Penal Juvenil. Con el impulso del Gobierno y el apoyo de fuerzas aliadas, el proyecto fue aprobado con 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones.

Así, el presidente Javier Milei llegó triunfal el domingo al Congreso para brindar el discurso de apertura de sesiones ordinarias con su ambicioso programa de reformas aprobadas en extraordinarias bajo el brazo.

La llamada “ley de modernización laboral” es criticada por los sindicatos y parte de la oposición. Entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir.

De esta manera, el Gobierno completó con éxito su primer desafío legislativo desde las elecciones de medio término, y abre paso a más reformas estructurales.

El proyecto de reforma laboral debió volver a la Cámara Alta, donde la jefe de bloque Patricia Bullrich lideró la estrategia política, porque en Diputados se eliminó el artículo 44 que limitaba hasta la mitad el cobro de sueldo por licencias médicas.

No fue la única concesión que dieron: el plato fuerte de los acuerdos se dio durante las primeras semanas de febrero, donde el oficialismo accedió a eliminar limitaciones a la caja sindical de los gremios y a bajas impositivas, como las alícuotas de Ganancias, que afectaban los recursos de las provincias, entre otros puntos conflictivos.

“En nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad a miles de argentinos durante años y años. Es una estafa moral que queremos corregir para darle certeza y previsibilidad a trabajadores y empresas, con el equilibrio que propone esta ley”, apuntó la senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich en el cierre del debate.

“Combatir al empresario y al capital hizo que el trabajador esté cada vez más abandonado e hizo que la política sindical fuera un tándem que le jugó siempre en contra”, disparó.

Y sumó: “Se crea empleo si protegemos a las empresas, si bajamos impuestos laborales, si hay seguridad jurídica, si se fomenta la inversión, si hay leyes laborales adecuadas a estos tiempos y no al año 75. Contratar no puede ser una aventura imposible”.

“Hay un mercado laboral destruido, con millones afuera del trabajo, del progreso, de las oportunidades, más en la informalidad y más en el empleo público”, disparó.

Reacciones en contra

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral. En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas” y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

Además, criticó “la vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando prácticamente todos los trabajos imprescindibles”. “Repudiamos esta ley que viola la constitucion, los tratados internacionales y es regresiva”, dijo al justificar su voto en contrario al proyecto oficialista.

El senador nacional por Chaco Jorge Capitanich (Justicialista) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.

“Queremos discutir un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”, advirtió.

Milei sostiene que la ley busca crear “un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”, en un país que tiene un 43.3% de su fuerza laboral en con condiciones de informalidad. (con información de AFP).