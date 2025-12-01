NVIDIA participa con Synopsys

NVIDIA, la compañía más valiosa del mundo con base en la capitalización de mercado en Bolsa, compró un paquete accionario de 2,000 millones de dólares en la firma Synopsys, dedicada a ofrecer soluciones de ingeniería, como parte de una alianza para acelerar la industria de la inteligencia artificial.

Con base en el acuerdo, NVIDIA apoyará a Synopsys a acelerar su portafolio de computación acelerada, la inteligencia artificial y los gemelos digitales para lograr una velocidad de simulación y una escala previamente inalcanzables mediante la computación de ordenadores tradicionales, lo que abre nuevas oportunidades de mercado en la ingeniería.

El precio al que fueron adquiridas las acciones de Synopsys por parte de NVIDIA fue de 414.79 dólares, de acuerdo con el comunicado, y la alianza no incluye acuerdos de exclusividad para ninguna de las dos partes.

En una operación que rondó los 60 millones de dólares, un grupo canadiense adquirió la firma mexicana Paradise, impulsada por el expresidente Vicente Fox, en un movimiento que marca un giro no solo para la empresa, sino para la industria del cannabis en México y Latinoamérica.

Con 314 sucursales en territorio nacional y presencia en ciudades como Miami, Los Ángeles, Panamá, Honduras y Bogotá, esta empresa se había consolidado como la cadena más grande del sector en la región, un logro notable en medio de un marco regulatorio mexicano que aún avanza con lentitud.

Recordemos que Canadá es una de las economías donde el cannabis recreativo es legal desde 2018, con un mercado que supera los 4,500 millones de dólares anuales.

En contraste, México continúa en una zona gris regulatoria, pero con un potencial que despierta el apetito internacional.

Starbucks pagará más de 35.5 millones de dólares en restitución a más de 15,000 trabajadores y 3.4 millones de dólares en sanciones civiles como parte del acuerdo por la violación de la Ley de Semana Laboral Justa de la Ciudad de Nueva York.

El acuerdo es el resultado de una investigación de varios años realizada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, que determinó que Starbucks cometió más de 500,000 violaciones de la ley desde 2021, al negar a los trabajadores el derecho a horarios estables y predecibles, así como el derecho a trabajar horas adicionales y ganar más.

Según el acuerdo, los empleados que trabajaron para Starbucks en un puesto por hora en Nueva York recibirán 50 dólares por cada semana trabajada desde el 4 de julio de 2021 hasta el 7 de julio de 2024.

Kodiak Gas Services anunció que una oferta pública suscrita de 9.8 millones de acciones ordinarias, realizada por el accionista Frontier TopCo Partnership, se fijó en 34.60 dólares por acción.

Frontier TopCo Partnership es una filial de los fondos EQT Infrastructure III y EQT Infrastructure IV.

Kodiak indicó que no venderá acciones ni recibirá ganancias de la oferta. Se espera que la oferta se cierre el martes.

Lendswap México, e Innovación y Liquidez Efectiva, firmas que compiten en el mercado de los créditos personales en línea, son los nuevos socios de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

Con su integración, aprobada por votación unánime durante su última Asamblea General de este año, esta Asociación ya suma activos por más de 367,000 millones de pesos, con carteras de crédito especializado.

