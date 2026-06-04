¿El nuevo efecto tequila?

Quienes compran y venden acciones suelen tener noches memorables, ¿pero ahora están trabajando intoxicados?

Aquellos que solo recurren al Instagram se quedan con historias como esta: la OCDE rebajó este miércoles a 0.8% su previsión de crecimiento para México en 2026, desde el 1.3% estimado previamente. No puedo cuestionar esa hipótesis.

Pero sí debo resaltar las oportunidades que esa misma economía abre para quien sabe buscar.

El iShares MSCI Mexico ETF, conocido como EWW, es como un combo de acciones de grandes empresas mexicanas. Es el instrumento que mejor refleja el desempeño bursátil de estas compañías en los mercados internacionales.

Su propósito es rastrear los resultados de un índice amplio compuesto por acciones mexicanas. Y lo que ha hecho en el último año contradice una versión pesimista de la economía de México: su valor ya subió casi 30% en un año.

Vaya. Quienes compraron mil dólares de ese instrumento en junio 2025, hoy pueden venderlo casi en 1,300 dólares.

Su comportamiento ha superado al de las grandes capitalizaciones estadounidenses. Eso no es ruido, es una señal. El valor de las acciones de América Móvil se elevó más de 50% en un año.

Ahí está la paradoja. El mercado de valores no es la economía. Nunca lo ha sido. El mercado descuenta expectativas. Y las expectativas sobre México, para quien sabe leer entre líneas, son mejores de lo que los titulares sugieren.

¿Quién complementa a la compañía de los Slim en la lista de EWW?

Empresas como Grupo México, Grupo Financiero Banorte, Femsa, Walmart de México, Cemex, Peñoles, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Arca Continental y Grupo Aeroportuario del Sureste.

No son empresas pequeñas ni especulativas. Son pilares del mercado mexicano. Y están subiendo por razones fundamentales.

Una de esas razones es el nearshoring. Banorte ha estimado que esta tendencia podría generar hasta 168 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras adicionales durante los próximos cinco años.

Estas empresas atienden industrias que crecen por esta reconfiguración de las cadenas de suministro: manufactura, electrónica, dispositivos médicos. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos y el mercado lo está reconociendo.

El otro factor es arancelario, pero al revés de lo que se piensa. Según BBVA Research, la posición relativa de México frente a los principales socios comerciales de Estados Unidos es favorable. México enfrenta aranceles relativamente menores al exportar al mercado estadounidense, comparado con otros competidores.

Y hay una segunda oportunidad: el acceso preferencial a países que impusieron aranceles de represalia a Estados Unidos, lo que hace a México más atractivo para que firmas exportadoras terminen sus productos aquí.

México parece haber superado lo peor de los aranceles, y eso debería sentar las bases para una trayectoria macroeconómica más fluida.

Nadie dice que los aranceles se van. Simplemente, que México está y estará en una posición relativamente más cómoda. Porque eso conviene a las empresas de Estados Unidos.

EWW es el nombre del ETF de México. Pero “eww”, para los estadounidenses, equivale a nuestro “guácala”. Es una exclamación común e informal que se usa para expresar disgusto. Este país tiene varios problemas. Uno constante es la percepción negativa, a la que insistentemente contribuimos, aunque no nos convenga en absoluto.

La paradoja mexicana no es tan paradójica si se mira bien. Un país puede tener crecimiento económico lento y, al mismo tiempo, empresas que se benefician de una reconfiguración global de manufacturas. Así se explica esta suerte de nuevo efecto tequila.

El mercado no miente. Puede tardar, pero no miente.