Nadie, entre los actuales dirigentes del PAN, recordó el 25 aniversario del “asalto a Los Pinos”. La única conmemoración provino de las redes sociales de Jorge G. Castañeda: una fotografía de un brindis desde el Rancho San Cristóbal, con Vicente Fox y Marta Sahagún, tomados de la mano, acompañados por el excanciller, Rubén Aguilar Valenzuela y Rodolfo Elizondo Torres.

¿Y los otros constructores de la imagen del guanajuatense? Ramón Muñoz y Eduardo Sojo también estuvieron entre los principales estrategas de la primera campaña en la que fue derrotado el PRI en las elecciones presidenciales.

Los panistas volverían a ganar los comicios del 2006, con Felipe Calderón como su candidato. El foxismo, que originalmente había optado por Santiago Creel en la sucesión, recurrió a Elba Esther Gordillo para frenar a Andrés Manuel López Obrador.

En el 2000, el PAN se alió al PVEM para restar apoyos al priista Francisco Labastida. Seis años después, con Calderón como abanderado, compitió solo. Y ahora, con la vista puesta en el 2030, su dirigencia nacional ha trazado un plan quinquenal, con un objetivo primario: expulsar a Morena del Palacio Nacional.

El PRI nada tenía que festejar, aunque su último presidente, Enrique Peña Nieto, está de regreso en territorio nacional (y pudo haber festejado, el pasado 1 de diciembre, el treceavo aniversario de su juramentación). El líder máximo del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, ha hablado abiertamente de la posibilidad de construir una mega alianza opositora para los próximos comicios del 2027.

¿El objetivo? Despojar a Morena y sus aliados de la mayoría en San Lázaro.

Ya se verá si Movimiento Ciudadano acepta ambas premisas. Por lo pronto, la dirigencia nacional del blanquiazul ha modificado sus estatutos, para abrir sus candidaturas.

“Ya no hay marcha atrás, estamos obligados a abrir las puertas a quien quiera”, resumió el presidente del CEN del PAN, Jorge Romero. “Estamos obligados a poner a los mejores en las candidaturas”.

Un partido plenamente ciudadano, con nuevas reglas para nominar a sus abanderados y una apertura real (…) en los primeros pasos para construir su Plan de Acción para el 2030, los panistas han decidido avanzar de la mano de la ciudadanía. Y nada más.

Efectos secundarios

FAST TRACK. En la última semana de este periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados resolverá sobre tres dictámenes sobre nuevas leyes en materia arancelaria, de economía circular y la reforma a la ley de salud, que contiene 153 modificaciones. ¿La importante? La sanción a la comercialización y uso de vapeadores.

ALCANCES. TelevisaUnivision prepara un relevo en su cúpula, tras de la dimisión de Daniel Coronell. A partir del primer día del 2026, Leopoldo Gómez llegará a la Presidencia Ejecutiva del gigante mediático, que avanza en su consolidación. Apenas el pasado fin de semana, más de 24.2 millones de persona siguieron las semifinales del torneo de la Liga MX a través de sus distintas plataformas. Los juegos de Toluca contra Monterrey sumaron 13.2 millones de espectadores, mientras que Cruz Azul contra la UANL tuvieron 11 millones, según HR Media.

EXPANSIÓN. Bankaool cierra el año con alianzas internacionales. Recientemente anunció a su nuevo socio estratégico con Maccorp Exact Change, lo que permitirá realizar cobros y pagos en más de 130 divisas. Este acuerdo beneficiará principalmente a los usuarios empresariales que quieran incursionar en la zona euro.