Inflación y tasa de interés no están seguras

Ni la inflación ni las tasas de interés que bajaron de forma muy rápida desde la mitad del 2025 están aseguradas, incluso podrían revertirse y dispararse al alza en 2026, así lo deja saber Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

Precios y créditos se visualizan como un posible golpe a la economía y los bolsillos de los mexicanos, en gran parte como efecto del entorno internacional y la falta de certeza jurídica nacional y políticas públicas.

El próximo año se pronostica con un arranque lleno de incertidumbre, por lo menos los primeros seis meses del año, además de lo dicho, también como efecto de la revisión del T-MEC, el agua que se le debe a EU, los procesos legales ante la falta de apertura a las energías renovables, la inseguridad, el fentanilo, el narco… Por mencionar algunos de los temas pendientes a nivel internacional.

Ahora, si hablamos de los asuntos nacionales el agua no sólo se debe al extranjero, también hace falta al campo y todos los mexicanos, las condiciones del sector automotriz no terminan de definirse, el sistema de salud pública sigue colapsado, la inseguridad subiendo, la inversión se tambalea y la economía informal creciendo. Será necesario la aplicación de estrategias claras, porque los parches ya no funcionan.

Incluso, los apoyos sociales que fueron implementados en el sexenio de Vicente Fox, y que, se incrementaron de forma considerable en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador podrían tener un truene, no sólo porque son insostenibles bajo las condiciones actuales, sino, porque no ayudan a elevar la productividad ni el nivel educativo de México, como para que sean detonantes de inversión que generen empleos reales y crezca la economía formal.

Qué decir de los parches de temas tan urgentes como la salud, que siguen siendo la constante. Se decía que sería el 1 de noviembre cuando se diera a conocer el proceso de licitación de medicamentos y utensilios para el periodo 2027-2028. Bueno, se ajustó la fecha para 3 de noviembre a fin de que no fuera fin de semana. Pero, es 8 de diciembre y aún no se notifica nada.

¿Y los medicamentos para este cierre de año y 2026? No cabe duda, se seguirá con las compras directas y licitaciones pequeñas, como ha sucedido desde abril, fecha desde la que, se han derivado 68 procesos diferentes. Procesos que siguen generando una gran escasees de medicamentos. Sólo hay que darse una vuelta a cualquier hospital, comenzando por La Raza, para saber todas las necesidades y expedientes que se tienen en la antesala, así como cirugías que se siguen posponiendo.

Hay quien todavía dice que el reciente acercamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer mandatario de EU, Donald Trump, ayudará, sin embargo, a decir de internacionalistas reconocidas, como Cristina Rosas, dicho encuentro es tardío, además no se ha dado una cumbre entre ambos mandatarios junto con el primer ministro de Canadá, Joseph Carney. Además, es real que México y Canadá están muy lastimados en su relación comercial, y Trump no quitó el dedo del renglón de hacer acuerdos separados con México y Canadá. Así que el encuentro fue limitado y no suficiente para destrabar las renegociaciones del T-MEC. Así las cosas, nada que festejar, mucho por hacer.