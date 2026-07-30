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La Gran Carpa

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Redacción El Economista

Carrusel. Con una dependencia de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas importado de EU, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar volvió a poner el fracking sobre la mesa. El vicecoordinador de Morena reconoció el potencial geológico del país, pero advirtió que la soberanía energética exige medir con rigor sus impactos ambientales, sociales y regulatorios. Un debate delicado que busca romper el tabú para no depender del vecino del norte.

Rehilete. La Red de Jóvenes Indígenas convocó a círculos de estudio virtuales para desmenuzar la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La organización tachó de irreal e insuficiente el calendario del gobierno federal para la Consulta Nacional, pues pretende que casi 17,000 comunidades pertenecientes a 69 pueblos analicen e interpreten una compleja iniciativa de 453 artículos en solo 37 días.

Pelota. Fuerzas federales le apagaron la fiesta en Villa Unión a Adrián “N”, alias “El 20”, presunto operador clave de Los Chapitos. A este personaje se le achaca el control de seis municipios del sur de Sinaloa y una larga colección de ataques contra las Fuerzas Armadas en la última década. Cayó bien pertrechado: con ametralladoras, más de 2,000 cartuchos y equipo táctico. Hoy, su arsenal y su historial pasaron a manos de la FGR.

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