Monociclo

En la Cámara de Diputados, la presidenta busca un acuerdo para que los titulares de Pemex y Semarnat comparezcan ante el Legislativo. El objetivo, asevera Kenia López Rabadán, es esclarecer incendios, explosiones y derrames en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park. La legisladora señaló que estos incidentes no son aislados, sino un patrón que exige transparencia.

Rehilete

La senadora Laura Itzel Castillo informó que el Senado recibió la notificación oficial sobre el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona, España, del 16 al 19 de abril. Atenderá la invitación de Pedro Sánchez para participar en la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia”. Conforme al Artículo 88 constitucional, la mandataria enviará un informe detallado sobre los acuerdos y resultados alcanzados tras su participación internacional.

Malabarista

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la CURP Biométrica es una herramienta de justicia social que garantiza una identidad única y protegida. Durante la toma de datos de servidores públicos, explicó que este proyecto de la presidenta Sheinbaum busca reducir el robo de identidad y agilizar servicios gubernamentales.