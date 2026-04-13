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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 13 de abril del 2026.

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Redacción El Economista

Rueda de la fortuna

En el foro “Migrar es existir”, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Instituto Nacional de Migración destacaron que México se ha consolidado como país de destino, pues recordaron que, en el 2023, se registraron más de 140,000 solicitudes de asilo. Indicaron que cuando existen condiciones adecuadas, la integración de personas refugiadas genera resultados positivos, ya que no solo tienen necesidades, sino también capacidades, experiencia y potencial a fin de contribuir al desarrollo de las comunidades.

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