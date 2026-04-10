León

Vaya paso que buscan dar en San Lázaro, en el Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios, la diputada Ruth Silva, del PVEM, alertó que en 2024 México registró más de 8,500 casos. Ante este panorama, especialistas y legisladores propusieron crear una Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Esta iniciativa busca unificar criterios técnicos, garantizar atención oportuna en comunidades vulnerables y establecer un observatorio nacional para convertir la salud mental en una política de Estado permanente.

Palomitas

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de incluir la revocación de mandato para jueces en la Constitución. Durante su conferencia, afirmó que debe revisarse si los juzgadores pueden ser removidos por decisión ciudadana si no cumplen con su labor de administrar justicia. Subrayó que, bajo la premisa de que "el pueblo manda", es válido denunciar a quienes no respeten las leyes en el ejercicio de su cargo.

Equilibrista

Reinserta denunció el caso de un joven de 16 años reclutado bajo engaños en Tlaquepaque, Jalisco, subrayando que las infancias captadas por el crimen son víctimas, no criminales. La ONG exige la tipificación del reclutamiento forzado como delito autónomo para evitar que el sistema de justicia procese a menores como responsables, garantizando en cambio atención psicológica y una política pública de protección que rompa los ciclos de violencia.