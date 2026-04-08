Escapista

Tras la muerte de seis personas y la intoxicación de cuatro más por "sueros vitaminados", la Fiscalía de Sonora activó alertas internacionales para localizar al médico Jesús Maximiano “N”. Con 65 años y una orden de aprehensión a cuestas, el sospechoso es buscado hasta debajo de las piedras en Hermosillo para que rinda cuentas por este trágico descuido sanitario.

Malabarista

Martí Batres anunció la repartición de 10,702 préstamos personales en su edición 2026. Entre ordinarios, especiales y conmemorativos, el ISSSTE busca ayudar en las finanzas de trabajadores y pensionados a la par de recordar que el trámite es directo y digital, sin manos extrañas de intermediarios que busquen comisión.