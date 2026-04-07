Mujer en aro

La diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) y especialistas de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México abrieron el debate sobre las denuncias falsas, calificándolas como "fraude procesal" y "venganza personal". Advirtieron que estas mentiras asfixian al sistema judicial, robando tiempo a delitos reales como feminicidios. Expertos proponen crear una ley específica para sancionar severamente la simulación de delitos.