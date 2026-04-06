Mujer en aro

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, perfiló una semana de alto voltaje legislativo del 6 al 10 de abril. El plato fuerte será la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, los legisladores de la Cámara Alta alistarán la Ley General en materia de feminicidios y revisarán los Precriterios Económicos 2027.

Mujer con palomas

En San Lázaro hay una propuesta que busca actualizar la ley Olimpia frente a los avances de la Inteligencia Artificial. La propuesta de Irma Juan Carlos, diputada de Morena, va para modificar el Código Penal Federal y plantea hasta ocho años de cárcel para quien manipule digitalmente imágenes ajenas con fines sexuales. Ante el vacío legal que permite la impunidad en montajes de desnudos, la iniciativa busca proteger la dignidad de mujeres y menores.

Monociclo

El Subcomandante Marcos lanzó un llamado para centrar la atención en las víctimas de desaparición, sentenciando que "no son cifras, son vidas". El EZLN cuestionó el uso político de las desapariciones tras el choque entre el Gobierno Federal y la ONU, que llevó el caso ante la Asamblea General. El gobierno consideró que los informes del organismo son tendenciosos, y el zapatismo pidió respeto a las familias.