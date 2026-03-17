Domador. La CNDH le llamó la atención al IMSS y emitió una recomendación después de que investigara el deceso de un paciente en el Hospital Regional 20 de Tijuana, el organismo confirmó que la atención fue inadecuada y tardía. El personal médico ignoró comorbilidades clave y dio un alta prematura en 2024, retrasando una cirugía vital que, a la postre, resultó en un desenlace fatal por falta de rigor técnico.

Palomitas. El secretario Mario Delgado lanzó un último llamado: el registro para la Beca Rita Cetina de primaria cierra este 19 de marzo. Con un apoyo anual de 2,500 pesos para uniformes y útiles, el gobierno busca blindar el bolsillo familiar. Entre asambleas virtuales masivas y módulos en tianguis, ya van más de 5 millones de alumnos inscritos que esperan su tarjeta en mayo.