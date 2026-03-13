Rehilete

La ANEAS y Conagua alistan los reflectores para el 23 de marzo. Con el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, inaugurarán una exposición fotográfica que retrata el papel de las mujeres indígenas en la gestión hídrica que se realizará en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, 1a Sección. Serán 29 imágenes que, entre cosmovisiones y saberes ancestrales, buscan recordar que, en cuestión de agua, ellas son quienes mantienen el flujo de la vida y la comunidad.

Biciclo

Ahora que están de moda los planes B, en los que Ricardo Monreal es cada vez más experto, y para no contradecir a la presidenta en el rechazo al nepotismo electoral, la familia zacatecana estaría perfilando a la senadora Verónica Díaz Robles, quien estuvo casada con Luis Enrique Monreal, con lo que sortearían cualquier impedimento partidista sin dar por perdida una posición que ha estado en la familia durante muchos años.

Bala humana

El Gobierno Federal celebró el primer aniversario de “Vive saludable, vive feliz”, estrategia que revisó a 9.1 millones de alumnos en primarias públicas. Mario Delgado presumió que la “comida chatarra” ya es historia en las aulas, mientras Zoé Robledo urgió a los padres a no guardar en el cajón los resultados de las evaluaciones de peso y vista.