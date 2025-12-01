Rehilete. En la FIL Guadalajara, el INE mostró su Memoria Gráfica y Documental 2023-2024, un tomo doble que presume lo que algunos consideran como el músculo ciudadano detrás de la elección histórica. Consejeros y académicos recordaron que no sólo se eligió a la primera Presidenta de México, sino que se movilizó a millones para instalar casillas, vigilar votos y sostener la paz electoral. Entre cifras monumentales y guiños institucionales, el Instituto celebró una operación democrática que salió, literalmente, a prueba de todo.

Biciclo. Las voces en Coparmex consideran que la nueva Ley General contra la Extorsión marca un avance largamente exigido por ciudadanos y empresas: un marco uniforme para frenar un delito que carcome inversión, empleo y tranquilidad. Dentro de la organización se celebra el paso, pero advierten que sin presupuesto, capacitación y homologación estatal no habrá resultados. Con penalidades más severas, protección a víctimas y bloqueo de operaciones desde cárceles, la ley abre oportunidad real para recuperar rutas productivas y devolver seguridad a comunidades y negocios.