Malabarista. En la XXII Asamblea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, llamó a las universidades de la región a renovar políticas para la juventud y defender la autonomía ante presiones crecientes. Arropado por rectoras y rectores de 22 países, subrayó que la cooperación regional es clave ante desafíos tecnológicos y sociales. La reunión eligió nueva directiva: Lomelí quedó como vicepresidente regional y la UNAM firmó nuevos acuerdos de colaboración académica.