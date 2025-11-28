Mujer con palomas. La diputada Kenia López Rabadán lanzó el recordatorio incómodo: los sueldos públicos los pagan los ciudadanos, así que a responder con decencia. Ante la Concamin, llamó a estrechar filas entre instituciones y empleadores para lograr trabajos dignos y mejores salarios. Celebró que las mesas —antes club de Toby— ya incluyan mujeres con voz y voto. “Sólo trabajando juntos armamos el México que todos presumimos”.

Rehilete. En el INE, el Consejo General resolvió 14 procedimientos sancionadores con multas cercanas a 1.9 millones de pesos. La mayoría por afiliaciones indebidas; otros por vistas internas y del extinto Inai. Se aplicaron amonestaciones, sanciones superiores a 100,000 pesos y un expediente caducó tras dos años y diez meses.

Tren. Los bloqueos de transportistas y campesinos revelaron la falta de rutas seguras en México. Empresarios de Coparmex urgieron frenar pérdidas, extorsiones y retrasos que afectan cadenas productivas. Exigen coordinación efectiva entre gobiernos y una mesa nacional. Advierten que sin seguridad no hay producción, logística ni avance económico.