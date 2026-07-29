Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Irán

Estados Unidos (EU) impuso ayer una nueva ronda de sanciones relacionadas con Irán, dirigidas contra los esfuerzos de este país por “sacar provecho económico del estrecho de Ormuz”, con la inclusión en la lista de sanciones de diez entidades y ocho petroleros más, informó el Departamento del Tesoro.

Seis de las entidades sancionadas tenían su sede en China, según indicó.

Las sanciones se produjeron tras la promesa del presidente de EU, Donald Trump, ayer por la mañana de golpear con dureza a Irán, según una entrevista concedida a Fox News, después de que el ejército estadounidense afirmara haber interceptado varios misiles balísticos lanzados por Irán contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. EU y Arabia Saudí lanzaron ayer un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán en Irak.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro designó a dos empresas, la Persian Gulf Marine Insurance Co y la HormuzSafe Marine Services Authority, que, según afirmó, eran parte integral de un plan iraní para obtener activos digitales y otros ingresos de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz a través de diversas pólizas de seguro.

“Con su economía en caída libre y una inflación de tres dígitos, el régimen está desesperado por conseguir efectivo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

“EU no permitirá que Irán tome como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión del IRGC”, declaró Bessent, refiriéndose al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las nuevas sanciones forman parte de una iniciativa más amplia de la Administración Trump para aprovechar tanto las herramientas económicas como los ataques militares con el fin de intensificar la presión sobre Irán y poner fin a una guerra impopular que ha hecho caer los índices de aprobación de Trump.

“La guerra con Irán demuestra que esta Administración utilizará el poder económico y militar de EU de forma conjunta”, mencionó Jess Hoversen, exfuncionaria de la OFAC y actual economista jefe de Column.

La OFAC ha actuado con rapidez para designar la logística marítima.