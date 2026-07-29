Dificultades económicas entre jóvenes chinos

Winnie Zeng, agente comercial china, ha dado un paso inusual para protegerse de un futuro incierto: ahora comparte la cama de su piso de alquiler con una desconocida para reducir gastos.

Frustrada por el estancamiento salarial y preocupada por perder su trabajo, esta joven de 25 años, procedente de la ciudad de Wuhan, en el centro del país, invitó recientemente a otra mujer a mudarse a su habitación, lo que le ha permitido reducir su factura mensual de alquiler en 450 yuanes (66 dólares) y le ayuda a conservar aproximadamente tres cuartas partes de sus ingresos mensuales de 4,000 yuanes.

Lo que en su día podría haber parecido impensable (que adultos que no tienen ningún vínculo familiar compartan la misma habitación e incluso la cama para ahorrar dinero) se está convirtiendo en un símbolo de las presiones económicas a las que se enfrentan muchos jóvenes chinos.

“Es una cuestión de supervivencia”, afirma Zeng, que pasa muchas horas realizando retransmisiones en directo en las redes sociales para mostrar los artículos de consumo que vende su empresa.

Las búsquedas de “compartir cama” en Xiaohongshu, similar a Instagram, arrojaron más de 37,000 publicaciones, entre las que se encontraba el anuncio de Zeng sobre su habitación.