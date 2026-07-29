Repunte de los bancos europeos continúa tras beneficios del Deutsche Bank y UBS

Deutsche Bank y UBS volvieron a superar las previsiones con sus resultados del segundo trimestre publicados ayer, impulsados por un repunte de la actividad bursátil y un sólido negocio minorista, mientras las entidades crediticias europeas prolongan una recuperación que ya dura más de dos años.

Los bancos europeos han experimentado un notable repunte en los últimos dos años y medio, tras más de una década de tasas de interés en mínimos históricos y de preocupaciones sobre la deuda pública de la zona euro, lo que empañó la confianza de los inversionistas en sus acciones.

El sector es ahora uno de los que mejor rendimiento registran en Europa, con el índice STOXX Europe Banks en su nivel más alto desde finales del 2007 y con un alza de 143% desde principios del 2024, ya que el aumento de las tasas impulsa los ingresos por intereses y la demanda de préstamos se dispara a pesar de la continua debilidad de la economía de la región.

El mayor banco de Alemania registró un aumento de 10% en sus beneficios del segundo trimestre, contrariamente a las previsiones que apuntaban a un descenso, ya que la solidez de la división global de banca de inversión de Deutsche compensó el incremento de los gastos.

El crecimiento de los ingresos durante el segundo trimestre en la división de renta fija y divisas de Deutsche superó incluso al de sus rivales de Wall Street. Los analistas de J.P. Morgan calificaron los resultados de “sólidos en todos los ámbitos”, y las acciones subieron 2 por ciento.

UBS registró un incremento de 17% en sus beneficios del segundo trimestre, que también superó las expectativas, y anunció que tiene previsto recomprar acciones por valor de 3,000 millones de dólares para mediados del próximo año.

El mayor banco de Suiza, que espera que se aclare la situación sobre las nuevas normas de capital, señaló que, en un contexto de sólido crecimiento, su división de negociación obtuvo unos ingresos récord en el segundo trimestre.

El banco británico, Barclays, comunicó el martes un aumento de 17% en sus beneficios del primer semestre, mejor de lo esperado.