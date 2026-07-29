Elevarían a 12.50% tasa de interés en Colombia

Tras un año de discusiones entre el Emisor y el Ministerio de Hacienda por los aumentos de las tasas de interés, mañana viernes será la última reunión de la Junta del Banco de la República en la que participará el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Tras un aumento de 75 puntos básicos (pbs) en su última reunión, el mercado prevé de nuevo un aumento, esta vez de 50 pbs.

Según el informe presentado por Anif, que cuenta con 21 entidades encuestadas, 14 de ellas, es decir, 66.7%, prevén un aumento de 50 puntos básicos, lo que ubicaría la tasa de interés en 12.5 por ciento.

El resto de las entidades se reparten en alzas. Tres proyectan un alza de 75 puntos básicos, tres de 25 puntos básicos y solo uno espera que la tasa permanezca inalterada.

Entre las entidades consultadas se encuentran seis bancos locales, cinco comisionistas de bolsa, tres bancos internacionales, tres centros de pensamiento, dos gremios y dos bancos de desarrollo territorial.

Consenso no sería unánime

Respecto al consenso de la próxima votación, lo analistas coinciden que esta no será unánime ya que, 20 de los encuestados, prevén que tres miembros de la Junta estarían en desacuerdo con aumentar las tasas.

En el escenario de un aumento de 50 puntos básicos, la encuesta de Anif arroja que tres integrantes de la Junta estarían en desacuerdo con esta decisión. El informe del centro de pensamiento apunta a que serían Germán Ávila, César Giraldo y Laura Moisá.

El impacto no sería menor ya que, en caso de materializarse los tres escenarios mayoritarios, la tasa de interés se ubicaría en el rango de 12.25 y 12.75% al cierre de julio, nivel no visto desde abril de 2024.

Según los analistas encuestados por Anif, al cierre de 2026 la tasa de política monetaria se ubicaría en 12.50%, lo que significaría un aumento en las estimaciones ya que, en junio se esperaba que a fin de año quedara en 12.25 por ciento.