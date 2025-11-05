Funo se internalizará

Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces, dijo que a partir del 1 de enero se verá reflejada la nueva estructura de la compañía, que tendrá procesos internalizados de asesoría y representación inmobiliaria.

Funo dijo que la decisión de internalizar estos procesos se llevará a cabo con base en los más altos estándares de gobierno corporativo. Además, está en línea con otras medidas similares adoptadas por fibras que prefirieron internalizar sus procesos para hacerse más eficientes.

Funo informó el martes que ya recibió autorización por parte de la nueva Comisión Nacional Antimonopolios para llevar a cabo la consolidación de sus activos industriales en el instrumento denominado Fibra Next.

Volaris, la aerolínea con el mayor número de usuarios en México, inició operaciones de su ruta que conectará a Durango y Guadalajara, con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes.

Volaris opera 48 rutas desde Guadalajara, con un promedio de 85 operaciones diarias. La expectativa de la empresa es alcanzar 100 operaciones diarias desde la capital jalisciense antes de que finalice el año.

Netflix dijo el miércoles que los anuncios en su plataforma llegaron a más de 190 millones de espectadores activos mensuales (MAV) en todo el mundo, luego de que instituyó una nueva métrica para medir su alcance publicitario en términos de personas en lugar de cuentas.

El gigante del streaming se ha expandido a la publicidad y los videojuegos, dos áreas que han contribuido poco a los ingresos hasta ahora, según analistas e inversionistas.

La compañía define el MAV como el número de usuarios que han visto al menos un minuto de programación con publicidad y lo multiplica por el número promedio de personas en un hogar, basándose en una investigación interna de Netflix, dijo en un comunicado.

La medida permitirá a Netflix tener un "recuento más exhaustivo de cuántas personas" están viendo realmente contenidos en la plataforma.

Solfium, una empresa de tecnología solar, recaudó 10 millones de dólares en una ronda de inversión Serie A, la cual será destinada a acelerar la adopción de energía solar distribuida en México.

La ronda fue liderada por la organización sin fines de lucro Acción y por el fondo de inversión Alive Ventures, además de contar con la participación de Kamay Ventures. Esta inversión inicial es la primera de una financiación en varias etapas.

Solfium ofrece opciones de financiamiento accesibles que hacen que la adopción de la energía solar sea una solución rentable para las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas que invierten en crecimiento.

Las empresas que utilizan la plataforma de Solfium pueden reducir los costos de energía hasta en un 95% durante los 25 años de vida útil de un sistema solar fotovoltaico, dijo la empresa.

