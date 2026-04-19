Disputas guerrerenses

Quedan dos meses para que Morena defina a sus coordinadores para la defensa de la transformación y sabedor que cualquier encuesta lo ubica como el personaje más conocido en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio esperará, incólume. Sin ánimo de desistir de la nominación, con sus vaguedades propició que otros actores políticos hayan acelerado su proselitismo, en vísperas de las mediciones morenistas para identificar a los aspirantes más competitivos. Este fin de semana, el exdirector de administración del ISSSTE, Javier Tapia Santoyo, habló públicamente de sus aspiraciones con pobladores de la Costa Chica.

El excoordinador de los programas federales en la entidad, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros volverá a buscar la nominación, tras de la ominosa experiencia del sexenio pasado. Su hermana, Irma Eréndira, estaba al frente de la Secretaría de la Función Pública y fue acusada por el senador Félix Salgado Macedonio de promover una campaña sucia para descarrilarlo en la selección del candidato.

Al final, fue el INE —y no la denuncia por violencia de género presentada en su contra— quien impidió la postulación del líder social, no obstante haber ganado la encuesta. Sandoval Ballesteros aceptó ser diputado local. En el 2024 se reeligió y ahora preside la comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Si Félix Salgado Macedonio fuera vetado, su grupo político tiene un “Plan B”, con el actual líder de la mayoría morenista en el Congreso local, Jesús Eugenio Urióstegui García, quien fue jefe de la Oficina de la Gubernatura durante el primer trienio de Evelyn Salgado.

Pablo Amílcar y Santoyo Díaz podrían optar por opciones municipales. Ambos tendrían la alcaldía de Acapulco en la mira. El Bello Puerto y Ciudad Altamirano son los bastiones de Salgado Macedonio, convertido ahora en el factótum de la política guerrerense, ante la desaparición de los liderazgos priistas, panistas y emecistas.

La fortaleza de ese cacicazgo, a prueba. Por lo pronto, dos mujeres han trazado una ruta propia, fuera de su égida: la senadora Beatriz Mojica —autoadscrita integrante de la comunidad afrodescendiente— encabeza las encuestas para la candidatura morenista a la gubernatura a pesar de no contar con el visto bueno del Toro sin Cerca.

Por la nominación en Acapulco, iría —también en rebeldía— la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna con un posicionamiento que ha sorprendido localmente, pues ha marcado una sana distancia respecto a la relación política que en su momento sostuvo con Salgado Macedonio. Un “reposicionamiento estratégico”, más que un rompimiento frontal. Y es que Domínguez Serna —quien presidió la Canacintra en la entidad antes de aceptar una candidatura morenista en su natal Acapulco, hace ocho años— ofrece un perfil ciudadano que podría sumar entre votantes de otras opciones partidistas. No es un deslinde abrupto, pero sí una señal que, en política, dice más de lo que aparenta.

Efectos secundarios

¿INCLUYENTES? El Comité Técnico de Evaluación concluirá su intervención en el proceso de selección de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE cuando remita tres quintetas de los aspirantes mejor evaluados. Al menos una será exclusiva de mujeres y en cada una deberá incluirse una persona perteneciente a un grupo vulnerable, condicionada a la identificación de perfiles idóneos. De tal forma, Martha Alejandra Tello Mendoza, tendría asegurada su inclusión en alguno de los listados. Los especialistas contemplan a Iulisca Zircey Bautista Arreola, Claudia Díaz Tablada, María Fernanda Romo Gaxiola, Bernardo Valle Monroy, Arturo Manuel Chávez López, Armando Ambriz Hernández y Publio Rivera Rivas. La Junta de Coordinación Política seleccionará a las ternas que deberán llegar a más tardar el miércoles 22 al pleno de San Lázaro.

alberto.aguirre@eleconomista.mx