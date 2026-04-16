¿Ecologistas imposibles?

Cuatro mexicanos figuran en el programa oficial de la cumbre global del progresismo que arrancó en Barcelona: Beatriz Paredes Rangel, expresidenta nacional del PRI; Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur de la SRE; Gabriela Ramos, exsubdirectora general de la UNESCO y copresidenta del TSIFD, y Alicia Bárcena, exdirectora de la CEPAL y secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República.

En la jornada sabatina, Paredes expondrá en un panel sobre migración y la también excanciller obradorista, sobre innovación política. El cambio climático es uno de los ejes rectores de cónclave de los centro-izquierdistas, pero en lo particular, México tiene mucho por aprehender.

La transición energética, la mitigación del cambio climático y el saneamiento de las cuencas hídricas están entre las prioridades de la estrategia gubernamental en el sector ambiental. Ahora mismo, empero, enfrentan resistencias de poderosos grupos económicos.

Apenas el sábado pasado, en San José Chiapa, la presidenta Claudia Sheinbaum encaró a los opositores del proyecto para instalar una planta recicladora de basura en ese municipio poblano, incluido entre las acciones estratégicas del sector ambiental.

Y apenas ayer, la sede central de la Comisión Nacional ssdel Agua quedó incomunicada por afiliados al Movimiento Social por la Tierra, quienes demandan la restauración de la presa Endhó, ubicada en el estado de Hidalgo, al borde del colapso por el lirio acuático.

Encabezados por Francisco Chew, los activistas del MST ya habían sitiado ese edificio, contiguo a la Ciudad Universitaria. Aquella vez, la comisión ingresó a la oficina del titular de la dependencia, Efraín Morales López, acompañada por directivos de Tecnologías Agribest, firma que participa en la licitación para sanear ese cuerpo de agua.

En la revisión al programa de apoyos a pequeños productores de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación identificó la presión de organizaciones para imponer proveedores. Cuatro figuraban en esa auditoría —entre ellos Tecnologías Agribest— y recibieron más de 83.9 millones de pesos sin cubrir requisitos, pero ganaron una licitación de Sagarpa para evitar protestas.

Fuentes cercanas a la Conagua revelaron que el pasado 4 de marzo, los representantes del MST llevaron a gente de la empresa a una reunión, para que promovieran Herbi-o, lo que pone en duda si el trasfondo del plantón es la eliminación de las 800 toneladas de lirio acuático acumulados en la presa o presionar para favorecer los intereses comerciales de sus aliados.

Efectos secundarios

PESADOS. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue lapidario. A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), enmendó una orden para permitir la liquidación de CIBanco. Previamente, las autoridades estadounidense truncaron sus nexos con el sistema financiero, tras de comprobar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control. Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan. ¿Borrón y cuenta nueva? La reciente comunicación de medidas especiales, el FinCEN ratifica las sanciones impuestas a la institución bancaria —ahora en vías de liquidación— por ser parte de una red financiera con la que se realizaron operaciones para tráfico de opioides con grupos del crimen organizado y que esa es la causa de la sanciones.