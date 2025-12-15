Democracia chilena: ¡Vive le différence!

Agua fría echó la Presidenta Sheinbaum sobre las reacciones histéricas de la mayoría de los gobiernos de izquierda del continente y de los sectores más duros de las izquierdas mexicanas.

Dijo la mandataria que las elecciones en Chile fuerzan a reflexionar a “las fuerzas progresistas”, hay que analizarlas, pero también reconocer que los comicios chilenos fueron distinto a otras alternancias en Latinoamérica.

Distintas, porque las fuerzas políticas chilenas, después de la caída de Pinochet, no se han aferrado al poder y han dejado que los ciudadanos en las urnas decidan las alternancias, diferencia fundamental ante la cual solo queda decir: ¡Vive le Différence!

Casi irlandeses los rencores de Morena

En los pasados días la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ha reabierto expedientes de acusaciones cuyo origen fueron los rencores morenistas del siglo pasado.

Sin cuestionar su legitimidad, algunas acusaciones ya fueron juzgadas, y en otros casos las evidencias fueron circunstanciales; pero avanzaron por el ánimo vindicativo de los morenistas del pasado sexenio.

Quién pudo imaginar que los rencores morenistas resultaran son como los de los irlandeses que olvidan todo, menos sus rencores. La condición humana, quizá.

Aborto: ¿quitan mínimo de meses de gestación?

Un oficialista ha salido a responder al reclamo del seminario “Desde la Fe” y afirma que por jurisprudencia federal el aborto es legal en toda la República; pero olvidó decir que es legal sólo antes de las doce semanas de la gestación.

La Iglesia, a través del órgano periodístico de la Arquidiócesis Primada de México, ha denunciado que en la Suprema Corte de Justicia hay un proyecto para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo.

Que, además de ignorar que el sistema nervioso del embrión está desarrollado en la séptima semana de gestación, invade facultades constitucionales de los Congresos estatales, reflejo de la esquizofrenia del oficialismo que invitó al Papa León XIV a visitar México.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer, nos recordó el amigo Carlos Olmos Tomasini, que se cumplieron 182 años de la reincorporación de Yucatán a los Estados Unidos Mexicanos ... A propósito de Chile, vale recordarles a los turbulentos morenistas que combaten al CIDE que la institución de fundó para ocupar el talento de las élites marxistas a las cuales Luis Echeverría concedió el exilio en 1973 ... Anunció la Secretaría de Agricultura que ya fueron distribuida 1,400 toneladas de fertilizante a los campesinos mexicanos ... A juzgar por las fotos periodísticas, la pipa con combustible que se volcó en Calzada de Tlalpan no parecía ser de Pemex ... Acertada reflexión del filósofo británico Herbert Spencer: “Lo que los hombres siempre tratan de matar, pero acaba por matarlos” ...