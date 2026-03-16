Convención Bancaria: sonrisas públicas, dudas privadas

Un Cancún nublado, con lluvia, con esa humedad tropical, pero sin el bochorno de temperaturas extenuantes. Este es el escenario para arrancar mañana la 89ª Convención Bancaria.

Sin embargo, lo que cuenta es el termómetro de una relación tensa entre el capital y el poder. No necesariamente estridente, ambas partes hoy saben hacer política y se pueden reunir para, como dicen, innovar y construir futuro.

Lo que asfixia no es el clima, es la realidad de un muy complejo 2026 que deja ver una economía doméstica estancada y un frente externo que ha pasado de la incertidumbre a la amenaza abierta.

En lo interno, la inflación se resiste a entrar al aro del rango objetivo y abre dos opciones para el Banco de México, las dos con sus respectivos problemas: si pausa las bajas, asfixia el crecimiento; pero si mantiene el camino de las bajas en la tasa de interés, arriesga más su credibilidad frente a la dominancia fiscal.

Y es que ahí se asoma otro de los grandes retos de la economía mexicana: vivir en la fragilidad fiscal que puede derivar en la pérdida del grado de inversión, lo que cambiaría la realidad de los bancos y de todo el sistema financiero.

El contexto global tampoco ofrece una tregua para el sector bancario que vive mejor en un ambiente de estabilidad y certidumbre, que por ahora es incompatible con este nombre: Donald Trump.

En el caso de México hay efectos directos e indirectos. Con el resto del mundo hay una alteración económica global por la distorsión de los precios de los energéticos por la guerra en Medio Oriente.

Y de manera específica, esta semana arrancaron formalmente las consultas y mesas de revisión del T-MEC, en un escenario en el que Trump no tiene empacho en mantener una amenaza militar directa ante un problema que tampoco podemos ocultar: el crimen organizado sí controla amplios territorios del país.

Sin embargo, el mayor desafío para la banca que opera en México supera esas coyunturas y se convierte en un reto institucional. El debilitamiento de la autonomía del Poder Judicial, la eliminación de los organismos autónomos y la insistencia de controlar el juego electoral, ahora con el Plan B, manda el mensaje claro a los mercados: las reglas del juego pueden cambiar con la simple voluntad de Ejecutivo.

No es ideología, es un hecho tan simple como que, la columna vertebral del negocio bancario es la confiabilidad e independencia del sistema que justicia que haga valer contratos y garantías.

Al final de cuentas, es el cliente de la banca, desde las PyME, hasta el que quiere casa o usa una tarjeta de crédito, quien termina por pagar la factura de la inestabilidad. En México el acceso al crédito se ha convertido en un lujo agravado por sobretasas que reflejan no solo el costo del dinero que dicta Banxico, sino la prima de riesgo por la incertidumbre institucional.

Claro que la Convención Bancaria 2026 será el tradicional espacio de networking y de conferencias magistrales como la de Justin Trudeau, pero también será el espacio para ese choque silencioso, sí de aplausos y cordialidad política, pero donde inevitablemente flotará la sensación de desconfianza.

ecampos@eleconomista.mx