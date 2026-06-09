Oro cayó ante el temor de mayores tasas de interés

El oro cayó el martes, siguiendo la tendencia bajista generalizada del mercado y presionado por las crecientes expectativas de un alza de tasas de interés en Estados Unidos este año, mientras el mercado espera los datos de inflación estadounidense.

El oro al contado cayó 1.63% a 4,259.52 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto cerraron con una subida del 1.8%, a 4,286.4 dólares.

“Los operadores están algo nerviosos con el mercado actual. Todos los mercados, en general, han experimentado una aversión al riesgo. Creo que esa aversión al riesgo es la razón por la que se está viendo una caída en el oro”, dijo Bob Haberkorn, estratega sénior de Mercado de RJO Futures.

“El oro y la plata seguirán bajo presión hasta que la Reserva Federal nos dé una orientación más clara”, añadió.

La atención del mercado se centra en los datos clave de inflación, incluido el índice de precios al consumidor de mayo, que se publicará este día, y el índice de precios al productor, que se publicará el jueves, para obtener más pistas sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

La plata al contado cayó 4.17% a 65.34 dólares por onza, el platino bajó 2.1% a 1,717.30 dólares y el paladio perdió 1.3% a 1,220.92 dólares.

Cobre también perdió

El contrato referencial del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió 0.34% a 13,568 dólares por tonelada, ya que un ataque israelí contra una ciudad portuaria libanesa complicó los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente y afectó al ánimo general de los inversionistas

El aluminio en la LME perdió 1.90% a 3,525.90 dólares la tonelada. Las exportaciones de aluminio de China se dispararon en mayo en medio de las interrupciones en los envíos desde el golfo Pérsico. El zinc ganó 0.19% a 3,544.05 dólares; el plomo bajó 0.67% a 1,979.68 dólares; el estaño también cedió.