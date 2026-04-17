La concentración Volaris-Viva, efectos sobre la competencia

Los accionistas de Volaris han aprobado la fusión de la aerolínea con Viva para impulsar la creación de un conglomerado al que han llamado Grupo Más Vuelos. La firma ha comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el 91.8% de su capital ha autorizado la combinación de los negocios de las dos aerolíneas mexicanas. “La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva, para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente para expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional”, ha señalado la compañía en un comunicado.

Ambas aerolíneas sorprendieron en diciembre con la noticia sobre su integración. Volaris y Viva concentran el 70% de los vuelos nacionales en México, además de que tienen en sus itinerarios rutas hacia los mismos destinos en el país. Las aerolíneas estarán fusionadas en una sola matriz, pero cada una conservará su marca y certificados de operación. La oferta de ambas compañías comprende un catálogo de destinos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. “No es solo agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino comprar más aviones, invertir en talleres. En fin, es una inversión importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas”, comentó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre la alianza entre las aerolíneas.

La fusión todavía está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que se encuentra revisando el caso, dado que la suma de las dos compañías supone una importante concentración en el mercado. Volaris posee el liderazgo en cuanto a número de pasajeros, seguido por Viva, que actuaba como su principal competidor. La integración de las aerolíneas de bajo coste supone un importante contrapeso para Aeroméxico, que en los últimos meses se ha dedicado a recuperarse de la ruptura de la alianza con Delta, gestionada el año pasado a manos de la Administración de Donald Trump.

La creación de Grupo Más Vuelos llega en un momento en el que el número de pasajeros en el país ha incrementado significativamente hasta alcanzar los 122 millones en 2025, un 2.4% más que en el año anterior, según cifras de la Secretaría de Turismo. La reorganización y expansión de varios aeropuertos en el país, así como la apertura de nuevas rutas han dinamizado al sector en los últimos años. A pesar de este panorama, México ha padecido las restricciones que Estados Unidos ha impuesto para impedir la apertura de 13 nuevas rutas, alegando un supuesto incumplimiento de México de las rutas de carga cuando trasladó las operaciones de mercancías con el país vecino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Juntas parecen acumular el 70% del mercado aéreo, claramente la creación de una empresa con poder dominante (el cual se empieza a calcular desde el 40-50%), motivo suficiente para objetar la concentración.