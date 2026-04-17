Diablos triunfan en juego inaugural de LMB por tercer año seguido

Por tercer año consecutivo, la inauguración de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se tiñó completamente de rojo.

Como ya lo habían hecho en las temporadas 2024 y 2025 ante Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, respectivamente, los Diablos Rojos del México se impusieron en el Opening Day 2026 ante Piratas de Campeche.

La pizarra finalizó 4-2 en favor de los pingos, gracias a las carreras de Robinson Canó, Carlos Pérez, Moisés Gutiérrez y Jon Singleton. Por la visita fueron Connor Hollis y Christian Ibarra quienes anotaron.

El estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México fue el escenario de la inauguración por segundo año consecutivo, gracias a que los Diablos llevan dos campeonatos seguidos en LMB y se ganaron la localía por esa vía.

Aunque no hubo lleno en el Opening Day 2026 (18,124 espectadores, según el reporte oficial), las tribunas y jardines lucieron rojos en su mayoría, aprovechando una noche agradable en la que no se cristalizó el pronóstico de lluvia.

El partido comenzó a las 20:00 horas, pero el ambiente empezó a arder en aplausos desde 50 minutos antes, gracias a la presentación de todo el róster. Entre los más aplaudidos fueron Robinson Canó, Julián Ornelas y José Marmolejos como peloteros, además de Lorenzo Bundy como mánager.

La ceremonia continuó con la entonación del himno nacional y el despliegue de la bandera de México, a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En cuanto a autoridades, se presentaron Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la LMB; Alfredo Harp Helú, propietario de Diablos Rojos; Jorge Del Valle, presidente de ese mismo equipo; y Santiago Harp, vicepresidente del Consejo de Administración.

El lanzamiento de la primera bola, por otra parte, fue para José Reyes, ex pelotero originario de República Dominicana. Jugó en Grandes Ligas (MLB) entre 2003 y 2018, además de ganar el Clásico Mundial 2013 con su país.

Tensión en la pizarra

Los Diablos tenían controlado el partido hasta la quinta entrada, con 2-0 a su favor en la pizarra. El abridor Ricardo Pinto supo mantener a los Piratas sin presencia en carreras.

Pero los relevos de Nick Vespi, Jimmy Yacabonis y Stephen Nogosek no cumplieron con las expectativas entre el sexto y séptimo inning, permitiendo que Campeche, que fue subcampeón de la Zona Sur la temporada pasada, lograra el empate momentáneo.

La reacción de los pingos fue rápida, pues en la séptima baja vino un doble de Carlos Sepúlveda que permitió una carrera para Moisés Gutiérrez. La ventaja volvió a ser para los locales y el ánimo de las tribunas resurgió.

La euforia aumentó en la octava entrada, con un hit profundo de Maikel Franco que permitió la anotación de Jon Singleton. Los Diablos volvieron a retomar ventaja de dos carreras en la pizarra y encaminaron así su primera victoria de la temporada.

Algo que resaltó en este partido fue el debut del sistema de revisión de strikes ABS (por sus siglas en inglés), que también hizo su primera aparición en MLB este año.

Los Diablos Rojos del México inician esta temporada con la misión de convertirse en apenas el segundo equipo tricampeón en los 101 años de historia de la LMB. El único que lo ha logrado, hasta ahora, es Sultanes de Monterrey entre 1947 y 1949.

La temporada 2026 de LMB está programada para finalizar, máximo, el 17 de septiembre, en caso de que la Serie del Rey se extienda a siete partidos.