Canva IA 2.0, la herramienta para diseñar y crear contenido con solo dictar

Te imaginas crear un diseño para tu marca y plasmarla en una playera, programar los neswletter de la semana, realizar las invitaciones de tu boda, o crear el presupuesto para la fiesta, todo sólo con dictarle a un asistente virtual. Esto ya es posible con Canva IA 2.0, una herramienta que funciona como un agente virtual que te ayuda crear prácticamente cualquier idea que tengas en la mente.

La herramienta no sólo cuenta con diseños precargados, también aprende de tu trabajo y preferencias, y te permite hacer modificaciones para diseñar como todo un profesional.

Durante el evento Canva Create, realizado en Los Ángeles, Melanie Perkins explicó que el proceso creativo tradicional suele estar fragmentado en múltiples herramientas, lo que genera fricción y sobrecarga de trabajo.

“Antes tenías que usar una herramienta para encontrar una plantilla, otra fuente, otra para detener la fotografía, otra para editar, y así sucesivamente. Pensamos que había una forma mejor, y queremos integrar todo lo que necesitas para diseñar en una sola plataforma, haciéndola sencilla y accesible para todo el mundo. Siempre hemos creído que la productividad y la creatividad no deben estar separadas, que la magia reside en sí misma”.

La startup creada en 2013 en Sídney, Australia, por Melanie Perkins, Cliff Obrecht y Cameron Adams busca empoderar a los diseñadores y a cualquier persona para crear contenido de forma sencilla y creativa. Además, con la integración de IA transformar ideas en resultados completos, sin importar el nivel de experiencia técnica, al tiempo que impulsa la productividad al reducir tiempos de ejecución y automatizar tareas clave dentro del flujo de trabajo.

Diseñar con IA: de la idea al resultado

Con Canva IA 2.0 es tan sencillo diseñar como simplemente describir lo que quieres crear. Cliff Obrecht, cofundador de la compañía puntualizó que se puede iniciar con una idea general o simplemente decirle a la herramienta cuál es el objetivo. “La IA de Canva lo hará realidad, ya no tendrás que limitarte a una página en blanco o una plantilla”.

Una de las herramientas que permite que las ideas se vuelvan realidad es orquestación de agentes, por ejemplo, si deseas diseñar una campaña, Canva AI crea, accede y ajusta los elementos, y le puedes decir qué texto, fuentes y colores son los mejores, y si se desea darle un diseño completamente diferente.

Puedes usarlo para comenzar un nuevo diseño o editar algo cuando estés a mitad de camino. La gestión de la agenda es lo que convierte a Canva AI en un verdadero socio creativo”.

Además, la herramienta integra funciones de investigación en línea, pues los cofundadores señalaron que todo proyecto siempre hay la necesidad de buscar información en internet para completar el proyecto. Con este nuevo sistema se puede extraer la información que necesitas de la web directamente al diseño antes de empezar a trabajar.

Cameron Adams, señaló que ahora también se puede diseñar sin estar en línea, sólo prepara tus archivos mientras estás conectado, y cualquier cambio se sincronizará automáticamente tan pronto como te vuelvas a conectar. Esto permite que en cualquier lugar, hasta en una comunidad remota en donde el internet es intermitente se puedan crear diseños, por ejemplo, para crear volantes y comunicar avisos importantes.

Más allá del diseño: una herramienta integral

Otra de las novedades es la creación automatizada de hojas de cálculo, con Shese pueden crear hojas de cálculo más inteligentes, tan solo es necesario describe lo que necesitas y la tecnología genera una hoja completamente estructurada y con un gran diseño, con datos e investigación reales. Desde rastreadores de presupuesto hasta cronogramas de proyectos, calendarios de contenido y tablas de investigación.

Tu hoja llega estructurada, diseñada y con toda la información que necesitas. Incluso puedes usar para crear un presupuesto para tu fiesta y luego colabora con tu equipo”.

De esta forma, Canva IA 2.0 se posiciona como una herramienta integral que concentra en un solo lugar múltiples funciones creativas y operativas. De acuerdo con la compañía, sus modelos pueden ser hasta siete veces más rápidos y 30 veces más económicos que otras alternativas, lo que refuerza su apuesta por democratizar el diseño y hacerlo accesible para cualquier usuario.