China califica de "provocación" el paso de un buque de guerra japonés por el estrecho de Taiwán

Un ⁠buque de las Fuerzas de Autodefensa japonesas entró en el estrecho ⁠de Taiwán, según informó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que calificó la maniobra de "provocación deliberada", en un momento en que las ⁠relaciones entre Pekín y Tokio ⁠siguen siendo tensas.

El ejército chino ha gestionado la entrada "de conformidad con las leyes y normativas", dijo Guo Jiakun, portavoz del ministerio chino, en una rueda de prensa habitual.

El buque de escolta Ikazuchi del ejército japonés navegó por el estrecho de Taiwán este viernes, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo, citando fuentes.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se negaron a comentar la información sobre los comentarios de Guo.

Las relaciones sino-japonesas tocaron fondo tras comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en noviembre, en los que afirmó que un ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar por parte de Japón.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es parte de su territorio a pesar del rechazo de Taipéi a esta reivindicación, y se refiere con frecuencia a la cuestión como una "línea roja que no debe cruzarse" en sus relaciones diplomáticas con otros países. También reclama la soberanía sobre el estratégico estrecho de Taiwán y ha respondido en ocasiones de forma ⁠agresiva a las armadas extranjeras que navegan por ⁠allí.

Los "comentarios erróneos" de Takaichi ⁠sobre Taiwán ya han afectado gravemente a las relaciones bilaterales, y el envío por parte ⁠de Japón de un buque militar al estrecho de Taiwán, como "demostración de fuerza", supone "un error tras otro" y amenaza la soberanía y la seguridad de China, dijo Guo.

China se opone firmemente a ello y ha presentado una enérgica protesta ante Japón, añadió.

La Armada china rastreó y vigiló el paso de un buque de guerra australiano por el estrecho de Taiwán ⁠en febrero, según informaron medios chinos respaldados por el Estado.