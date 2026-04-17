La mexicana Citlali Fabián es elegida fotógrafa del año en los Sony World Photography Awards

La mexicana Citlali recibió el jueves por la noche en Londres el reconocimiento de "Fotógrafa del Año 2026", en los Sony World Photography Awards, uno de los premios más importantes del mundo de imágenes contemporáneas, anunciaron los organizadores.

Citlali Fabián, de 37 años y residente en Londres, una artista visual de la comunidad yalalteca de México, fue premiada por su serie de imágenes titulada "Bilha, Stories of My Sisters".

"La serie 'Bilha, Stories of My Sisters' narra las historias de mujeres icónicas de comunidades indígenas de Oaxaca, México, cuyo trabajo de defensa genera un impacto significativo en diversos ámbitos, como el derecho, la lingüística, las artes y la ecología, entre otros", explicaron los organizadores.

Fabián, con su premio, recibirá 25,000 dólares, una gama de equipos de imagen digital y la oportunidad de presentar una exposición individual en la muestra de los Sony World Photography Awards 2027.

La exposición de este año, en la Somerset House de Londres, entre el 17 de abril al 4 de mayo, mostrará una selección de imágenes de los premiados y finalistas de las diferentes categorías de 2026.

A la competición de 2026, que cumplió su 19ª edición, se presentaron más de 430,000 imágenes, de artistas de más de 200 países.

Citlali Fabián utiliza la fotografía para explorar formas de abordar la identidad y sus conexiones con el territorio, la migración y los vínculos comunitarios.

"Es un enorme honor recibir este reconocimiento por 'Bilha, Stories of My Sisters', una serie profundamente conectada con mi corazón y con mi gente", señaló la mexicana.

"Espero que este reconocimiento ayude a difundir no solo mi trabajo, sino también los increíbles esfuerzos de las mujeres que forman parte de este proyecto. Son verdaderamente inspiradoras y una fuerza de esperanza para sus comunidades y más allá", añadió.

Citlali Fabián también se llevó el premio de 'Fotografía Creativa', donde su compatriota mexicano Pablo Ramos quedó en segundo lugar.

Otros fotógrafos latinoamericanos se llevaron premios en diferentes categorías, como el colombiano Santiago Mesa (Proyectos documentales) y la ecuatoriana Isadora Romero (Medioambiente).

Por su parte, la argentina Anita Pouchard-Serra, en la categoría 'Vida salvaje y naturaleza' y el brasileño Andrés Tezza, en 'Arquitectura y diseño', fueron segundos en sus categorías.

El estadounidense Joel Meyerowitz, de 88 años, pionero de la "street photography" (fotografía callejera) en color, en los años 60, recibió un reconocimiento a su carrera en la gala de los Sony World Photography Awards.

Joel Meyerowitz fue el único fotógrafo autorizado a documentar, justo después de los ataques, el interior y el área inmediata de la Zona Cero (el lugar de los atentados en Nueva York del 11 de septiembre de 2001).