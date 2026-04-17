Petróleo baja hasta 4 dólares ante alto ‌el fuego y pláticas para poner fin a la guerra en Irán

Los precios del petróleo bajaban este viernes, ya que la posibilidad ⁠de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana y el alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel ⁠avivaban las esperanzas de los ⁠inversores de que la guerra en Oriente Medio pueda estar llegando a su fin.

A las 09:42 GMT, los futuros del crudo Brent perdían 3.09 dólares, o un 3.11%, hasta los 96.3 dólares, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) caían 4.01 dólares, o un 4.23%, a 90.68 dólares el barril.

"Los precios del petróleo están reaccionando con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves que un acuerdo con Irán "está muy cerca".

A esos niveles, los futuros del Brent se encaminan a un alza semanal del 1.2%, mientras que los del WTI se dirigen a un desplome del 6% respecto al cierre del viernes pasado.

Al abordar un punto clave de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, Trump afirmó que Teherán había ofrecido no poseer armas nucleares durante más de 20 años.

"Veremos qué pasa. ⁠Pero creo que estamos muy cerca ⁠de llegar a un acuerdo con ⁠Irán", declaró Trump ‌a los periodistas frente a la Casa Blanca el jueves.

Los ⁠precios del petróleo han caído por debajo de los 100 dólares por barril, pero se han mantenido elevados esta semana por encima de los 90 dólares, tras las subidas del 50% registradas en marzo.

El carácter temporal del alto el fuego entre Israel y Líbano, el objetivo israelí de debilitar de forma significativa al régimen iraní y las escasas perspectivas de que el estrecho de ⁠Ormuz se reabra de inmediato han servido para sostener los precios, según Tamas Varga, analista de PVM.