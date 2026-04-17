China vuelve a pedir el retiro de todas las sanciones contra Venezuela

Las autoridades de China han vuelto a pedir este viernes la retirada completa de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y han recalcado que Pekín se opone al "abuso" de este tipo de medidas, unos comentarios que llegan después de que Washington haya anunciado la retirada de restricciones al sistema bancario venezolano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha indicado que "China siempre se opone a la imposición de sanciones unilaterales y a aquellas acciones que carezcan de solidez sobre la base del Derecho Internacional o no hayan sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

"La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el Derecho Internacional y las legislaciones de los dos países. Por ello, los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben garantizarse", aclaró, según informaciones recogidas por el diario estatal chino Global Times.

Así ha respondido a una pregunta sobre el posible impacto de las medidas adoptadas por Estados Unidos sobre las cuestiones comerciales que atañen a Venezuela, y que siguen dejando fuera a entidades rusas, iraníes, norcoreanas, cubanas y chinas, a los que prohíbe realizar transacciones con el país caribeño.