Rehilete

En el Parlamento Juvenil, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho señaló la paradoja democrática: los jóvenes son el grupo más numeroso del padrón, pero los menos representados en el poder. Para pasar de los discursos a los hechos, la integrante del TEPJF propuso instaurar diputaciones jóvenes y acciones afirmativas. La meta es que este sector deje de ser un espectador de ejercicios aislados y se convierta en protagonista real.

Biciclo

La organización Reinserta advierte que el silencio y la falta de lenguaje emocional impiden detectar la violencia sexual contra niños. Al no nombrar el abuso, se perpetúan traumas que derivan en conductas de riesgo en la adultez. La ONG urge a transformar las narrativas de vergüenza en entornos de escucha real, pues lo que no se mide no se atiende y lo que se calla, se repite.

Sillas voladoras

El Pacto Global México celebrará su Encuentro Anual 2026 con una advertencia: se acabó el tiempo de las estrategias para la foto. Aunque el 85% de las empresas tiene comités de sostenibilidad, el reto es pasar de la promesa a la operación. Con líderes de Femsa y Amazon, el foro busca evitar que la agenda verde sea un adorno reputacional.