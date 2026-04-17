Casos de sarampión en México superan los 15,000; alertan riesgo en pacientes con diabetes

El brote de sarampión en México continúa mostrando una transmisión sostenida y una expansión geográfica preocupante. Según el informe diario de la Secretaría de Salud con corte al 15 de abril de 2026, el país acumula 15,945 casos confirmados de sarampión, lo que representa un incremento acelerado de 1,464 contagios en menos de un mes. Con presencia en las 32 entidades federativas y una expansión que ya alcanza los 470 municipios, el virus demuestra una transmisión sostenida que ha encendido las alarmas no solo por su propagación, sino por el riesgo letal que representa para grupos específicos.

Aunque la letalidad general se mantiene estadísticamente baja, con 36 defunciones acumuladas, la distribución geográfica de los decesos revela focos de preocupación. Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco con 5. En cuanto a la incidencia por edad, los niños de 1 a 4 años son los más afectados en volumen, pero los menores de un año registran la tasa de incidencia más alta: 77.92 casos por cada 100,00 habitantes.

La diabetes frente al sarampión

En este contexto de dispersión territorial, una población ha sido puesta bajo la lupa de los especialistas: los pacientes con diabetes. Mientras que para una persona sana el sarampión puede ser una enfermedad de recuperación estándar, para alguien con descontrol glucémico, el virus se convierte en un detonante de emergencias mortales.

El Dr. Díaz Culebro, Head de Medicina en Clivi —clínica digital especializada en el manejo de la diabetes—, advierte que la hiperglucemia (niveles altos de azúcar en sangre) actúa como un combustible para el virus. La relación es directa: el exceso de azúcar provoca una "parálisis funcional" en los glóbulos blancos. Estos "soldados" del sistema inmunológico pierden su capacidad para detectar y neutralizar al virus a tiempo, permitiendo que la infección gane terreno sin resistencia efectiva.

"Vulnerabilidad es la palabra clave", señala el Dr. Díaz Culebro. "El sistema inmune llega tarde y mal a la batalla, lo que abre la puerta a complicaciones que en otros pacientes serían evitables".

Una tormenta de inflamación y complicaciones

¿Por qué es tan peligroso el sarampión en un paciente diabético? La respuesta reside en la inflamación sistémica. Una persona con diabetes descontrolada ya vive en un estado de inflamación crónica de bajo grado. Al contraer sarampión, el cuerpo experimenta una respuesta inflamatoria amplificada. No es solo el ataque del virus lo que daña los tejidos, sino la reacción desproporcionada del propio organismo.

Esta "tormenta perfecta" deriva en dos complicaciones temidas: La neumonía bacteriana secundaria, donde el virus debilita la mucosa de los pulmones, permitiendo que bacterias oportunistas ataquen un órgano ya comprometido; y la encefalitis, una inflamación cerebral que, en terrenos biológicos debilitados por la glucosa alta, tiene mayor probabilidad de causar secuelas permanentes o la muerte.

Además, el sarampión provoca una inestabilidad glucémica severa. Al ser una infección sistémica intensa, el cuerpo libera hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, las cuales elevan naturalmente los niveles de glucosa. Si el paciente ya tiene un mal control previo, este pico adicional puede desencadenar una cetoacidosis diabética, una emergencia médica que complica el tratamiento viral y obliga a ingresos inmediatos en cuidados intensivos.

Prevención y control

La necesidad de mantener a estos pacientes en la mira de las autoridades sanitarias es vital. El Dr. Díaz Culebro enfatiza que la prevención no se limita a evitar el contagio o a la vacunación; se trata de preparar el "terreno biológico" mediante el control de la hemoglobina glucosilada.

"Mantener los niveles en rango es el escudo invisible más potente que existe ante brotes virales", afirma el especialista de Clivi. Un buen control glucémico no solo previene daños a largo plazo en riñones o vista, sino que capacita al sistema inmune para responder con fuerza inmediata, reduciendo drásticamente la probabilidad de hospitalización.

Ante el comportamiento del brote, que mantiene a Jalisco como epicentro actual (5,448 casos) y a la Ciudad de México en franco crecimiento (819 casos), se recomienda a los pacientes con diabetes reforzar su monitoreo diario y consultar a su médico ante el menor síntoma febril. En una población donde el tiempo de reacción es la diferencia entre la vida y la muerte, el control metabólico se vuelve la herramienta de salud pública más efectiva contra la expansión del sarampión en estos pacientes.