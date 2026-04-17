Ericsson ganó 78% menos hasta marzo por costes de reestructuración

El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson obtuvo un beneficio neto atribuido de 888 millones de coronas suecas (82 millones de euros) en los primeros tres meses de 2026, lo que supone un retroceso del 78.6% respecto del resultado contabilizado por la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior ante el impacto extraordinario de costes de reestructuración.

La multinacional escandinava precisó que sus cuentas del primer trimestre incluyeron un impacto adverso de 3,768 millones de coronas (348 millones de euros) por los gastos de reestructuración relacionados con la reducción de plantilla anunciada en Suecia.

De tal modo, el EBIT ajustado excluyendo deterioros del fondo de comercio e intangibles alcanzó los 5,211 millones de coronas (482 millones de euros) en el primer trimestre, un 16% menos que un año antes.

De su lado, las ventas netas de Ericsson entre enero y marzo sumaron 49,332 millones de coronas suecas (4,561 millones de euros), una cifra un 10.3% inferior a la de los tres primeros meses de 2025.

En concreto, el negocio de redes redujo un 7.6% sus ingresos, hasta 32,937 millones de coronas (3,045 millones de euros), mientras que el área de servicios en la nube y digitales recortó un 8.8% sus ventas, hasta 11,833 millones de coronas (1,094 millones de euros) y los ingresos del negocio de empresas disminuyeron 29.7%, hasta 4,168 millones de coronas (385 millones de euros).

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran una continua resiliencia en un entorno dinámico, con un crecimiento orgánico de las ventas del 6%", defendió Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de la compañía, quien destacó los progresos para reducir la dependencia de la combinación geográfica y reforzar la presencia global de Ericsson con inversiones plurianuales en la construcción de una cadena de suministro diversificada y resiliente.

No obstante, el ejecutivo advirtió de que la compañía se enfrenta a "un aumento de los costes de los insumos, especialmente en semiconductores, causado en parte por la demanda de IA", que Ericsson pretende contrarrestar trabajando en estrecha colaboración con clientes y proveedores, así como mediante la sustitución de productos y medidas de eficiencia.