Cae el petróleo

Es notable como los precios del petróleo comenzaron a caer tan pronto como fue firmado el cese de fuego temporal, el 14 de junio, entre Irán y Estados Unidos. Como resultado del conflicto, los precios del petróleo cruzaron la barrera de $100 por barril, pero ante el aumento del tráfico hacia afuera del Estrecho de Ormuz, la semana pasada el precio disminuyó a cerca de $70 por barril, una reducción de 36 por ciento cercana a $67 en febrero, el precio anterior al conflicto.

El precio de la gasolina está rezagado, cayó en Estados Unidos a menos de $4 por galón, todavía $1 arriba del precio que prevaleció en febrero, antes del inicio del conflicto. La Casa Blanca se quejó inmediatamente, culpando a las grandes empresas petroleras de “manipuleo,” porque el precio de la gasolina no ha bajado tanto como los precios del crudo. El Instituto Americano del Petróleo, representante de las empresas petroleras dijo, “los precios de la gasolina no marchan al mismo paso que el petróleo crudo, especialmente durante un desorden mayor que todavía está afectando la oferta, la refinación y los inventarios." (The Wall Street Journal 06|25|26). El presidente Trump dijo que le pidió al Departamento de Justicia que inicie una investigación.

Como sea, si la tregua se sostiene manteniendo abierto el Estrecho de Ormuz, mientras que fructifican las negociaciones en curso, persistirá la tendencia bajista de los precios del petróleo.

*El autor es analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.