COE urge a Puebla desazolve de drenajes para evitar inundaciones en Centro Histórico

Puebla, Pue. Ante las afectaciones que se han presentado en negocios del Centro Histórico por inundaciones en algunas calles, el Consejo de Organismos Empresariales (COE) llamó al ayuntamiento de Puebla a reforzar acciones en desazolve de drenajes, porque apenas inicia con mayor intensidad la temporada de lluvias.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, comentó que no pueden ocurrir más daños a locales, como pasó el domingo pasado, al recordar que 21 resultaron con pérdidas parciales y cuatro, con totales.

Puntualizó que es urgente una estrategia permanente y preventiva en vasos reguladores antes de que la presente temporada de lluvias provoque pérdidas irreversibles.

El líder empresarial señaló que el panorama que se vivió el 28 de junio puso en evidencia que las labores preventivas actuales han sido insuficientes para mitigar el impacto de la temporada de lluvias.

Comentó que dos horas permanentes de precipitaciones pluviales generaron inundaciones en el bulevar 5 de Mayo y sus intersecciones, donde había locales y quedaron automóviles varados.

"El sector empresarial evaluó los daños, registrando afectaciones directas en locales comerciales, bodegas y oficinas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, así como en colonias de la periferia de la capital poblana", contó.

Afectan al comercio

Bonilla Yunes insistió que las inundaciones del día domingo no solo afectaron el flujo de clientes en un día clave para el comercio, sino que dañaron mercancía, mobiliario y estructuras en diversos negocios.

A esto se suma el drama humano de decenas de familias poblanas que vieron cómo el agua ingresaba a sus viviendas y vehículos, dañando su patrimonio, agregó.

Refirió que el Centro Histórico, al ser el corazón turístico y comercial de la entidad, requiere un sistema de drenaje y desazolve impecable, pues las imágenes de calles inundadas afectan de manera directa la proyección y la competitividad de Puebla ante los visitantes.

"Entendemos que el volumen de agua fue atípico, pero la falta de mantenimiento continuo en los canales naturales de desagüe y el acumulamiento de basura en las barrancas agravan exponencialmente el problema. El ayuntamiento debe trabajar de manera consistente para garantizar la seguridad física y económica de los ciudadanos", ahondó.