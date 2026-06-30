Presidente electo de Colombia designa como ministro de Hacienda a Miguel Gómez Martínez

El ⁠presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó el martes como ministro de Hacienda a Miguel ⁠Gómez Martínez, quien enfrentará el reto de ordenar las deterioradas finanzas públicas del país sudamericano y tramitar reformas económicas clave en un Congreso dividido.

Gómez, un conservador de 65 años, economista del Instituto de Estudios Políticos de París con maestrías en ⁠Economía Internacional y en Ciencias Políticas, confirmó a ⁠Reuters su nombramiento en el cargo.

Previamente se desempeñó como congresista, embajador de Colombia en Francia, presidente de Asocolflores, que representa al sector floricultor, y de Fasecolda, que agrupa a las aseguradoras, así como del banco estatal de segundo piso Bancoldex.

"Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda en la Patria Milagro", dijo un comunicado oficial de la oficina de comunicaciones de De La Espriella.

"Gómez Martínez tendrá la misión de poner la "casa en orden", recuperar la confianza institucional, implementar la política de austeridad, promover el respeto por la autonomía del Banco Central, volver a la regla fiscal y crear lineamientos en favor de los pequeños, medianos y microempresarios", precisó.

De La Espriella, favorito de los mercados, prometió en campaña implementar un plan económico centrado en reducir impuestos a las empresas, ampliar la base tributaria para promover el empleo formal y recortar el tamaño del Estado en un 40%, en busca de enfrentar el abultado déficit fiscal que llevó a las agencias evaluadoras de riesgo a rebajar la calificación crediticia del país.

La cuarta economía de América Latina se expandió un 2.6% el año pasado, por debajo del promedio de 4% registrado antes de la pandemia del Covid-19, en medio de una menor inversión privada, que se contrajo en promedio un 3.6% en los últimos tres años.

A mediados de junio, el Ministerio de Hacienda revisó su meta de déficit fiscal para este año a un 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una estimación previa de 5.1%, y calculó que se requeriría una reforma tributaria por 30 billones de pesos (8,538 millones de dólares) para financiar el presupuesto de gastos de 2027, una ⁠iniciativa que no ha sido avalada por la administración entrante.

El independiente Comité ⁠Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el nuevo ⁠Gobierno deberá reducir el gasto en 5,600 millones de dólares en 2027 y en 20,000 millones de dólares durante su periodo de ⁠cuatro años, equivalente a cuatro puntos del PIB, algo nunca logrado en el país, para evitar un incumplimiento de pagos de su deuda.

La designación de Gómez será observada de cerca por los mercados financieros, que esperan señales sobre la velocidad y profundidad del ajuste fiscal, la estrategia de financiamiento del nuevo Gobierno y el alcance de la eventual reforma tributaria.

De La Espriella también prometió relanzar el sector minero-energético mediante la reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos, una apuesta con la que busca atraer inversión, impulsar el crecimiento económico y fortalecer los ingresos fiscales.

Gómez deberá buscar consensos con un Congreso fragmentado, en ⁠el que ningún partido cuenta con mayorías y la izquierda es la primera fuerza, para sacar adelante reformas tributarias, presupuestales y de reducción del gasto.

El nuevo Gobierno tomará posesión el próximo 7 de agosto en reemplazo de la administración saliente que lidera el izquierdista Gustavo Petro.