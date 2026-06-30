Sismo de magnitud 6.1 y 13 réplicas sacudieron Sinaloa este martes; autoridades descartan afectaciones

Autoridades de Sinaloa descartaron afectaciones tras el sismo de magnitud 6.1 y las réplicas que se han registrado la tarde de este martes en la entidad.

El Servicio Sismológico Nacional detalló que tras el movimiento telúrico ocurrido a las 13:45 horas (tiempo del Centro de México) de este 30 de junio, y cuyo epicentro fue localizado en el Golfo de California, a 116 km al suroeste de Guasave, se habían registrado 13 réplicas al corte de las 17:00 horas.

El organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que entre las réplicas registradas destacaron otros dos temblores; el primero se registró a las 14:29 horas, de magnitud 4.9 con epicentro localizado 115 kilómetros al suroeste de G Lyeva Solano. El segundo se registró a las 15:01 horas, de magnitud 4.8 con epicentro localizado 131 kilómetros al noreste de La Paz, Baja California Sur.

"Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal", explicó el Servicio Sismológico Nacional en su reporte.

Tras los movimientos telúricos, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que hasta el momento no se habían reportado afectaciones en la región donde se percibió, sin embargo, instó a la población a estar pendiente a las réplicas que pudieran presentarse y consultar fuentes oficiales.

En tanto la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, informó que se activaron los protocolos de revisión y monitoreo y detalló que no se habían reportado daños.